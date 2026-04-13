San Isidro acoge la segunda Expo Mate en mayo

El mate, símbolo de hospitalidad y compañerismo, se apodera de San Isidro en una nueva edición de Expo Mate, un evento que trasciende lo cultural y celebra la esencia de esta infusión emblemática.

El Mate: Más que una Infusión

En Argentina, el mate representa una conexión profunda entre las personas. Más que simplemente una bebida, actúa como un lazo social que elimina diferencias y une generaciones. Desde las metrópolis hasta los pueblos más pequeños, ofrecer un mate es un gesto que invita a compartir, convirtiéndose en un testigo de momentos significativos: estudios, encuentros laborales y reuniones familiares.

Expo Mate: Una Fiesta para los Sentidos

La segunda edición de Expo Mate promete ser un homenaje a esta rica tradición. Celebrando el doble de espacio de exposición, el evento se llevará a cabo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, coincidiendo con el feriado del 25 de mayo, ideal para disfrutar de actividades para toda la familia.

Un Encuentro Inolvidable

Con una agenda repleta de música en vivo, talleres interactivos y la participación de marcas reconocidas de yerba, mates y accesorios, Expo Mate se convierte en un punto de encuentro vital para los amantes de esta infusión. Destacados como la sommelier Valeria Trapaga y el científico Juan Ferrario aportarán su experiencia para enriquecer este evento único.

Un Crecimiento Asombroso

La primera edición en 2025 marcó un gran éxito, lo que ha llevado a una expansión impresionante: este año, Expo Mate contará con un total de 9,500 m², aumentando en un 95% su superficie de exposición. Este crecimiento no solo mejora la circulación de los visitantes, sino que también multiplica la cantidad de stands disponibles, creando un entorno más dinámico y accesible.

Detalles Importantes de Expo Mate 2026

La expo abrirá sus puertas de 11 a 19 horas. En caso de lluvia, se reprogramará para el fin de semana del 30 y 31 de mayo. Ubicado en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, los asistentes podrán adquirir sus entradas en las boleterías del evento o mediante venta anticipada.

Una Experiencia que Trasciende

“El mate es un puente sin distinciones”, afirma Cirilo Wagener, fundador de El Tero y organizador de Expo Mate. “Queremos que cada rincón de la expo refleje esa ronda infinita de amistad y anécdotas. Este año, esperamos que Expo Mate no solo sea visitado, sino que se viva intensamente”, agregó, destacando la importancia de honrar la historia argentina en una fecha tan significativa.