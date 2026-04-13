Petróleo supera los US$ 102: Caen las bolsas y surge temor a otro shock inflacionario global

La semana empezó con alarma en los mercados globales, donde el aumento en los precios del petróleo y la caída de las bolsas europeas marcan un contexto incierto. El temor por un nuevo choque energético continúa condicionando las inversiones.

Impacto Inmediato en el Precio del Petróleo

El barril de petróleo Brent experimentó un salto del 7,2%, alcanzando los 102,06 dólares, mientras que el WTI se incrementó un 7,6%, llegando a 103,95 dólares. Esta subida está vinculada a la incertidumbre geopolítica tras las fallidas negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el anuncio de un posible bloqueo marítimo en el estratégico Estrecho de Ormuz.

El Estrecho de Ormuz: Corazón del Comercio de Petróleo

Ormuz es vital para el sistema energético global, al ser uno de los principales corredores por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. El aumento de la tensión en esta zona genera ajustes de precios no solo por la oferta directa, sino también por preocupaciones sobre seguros y costos logísticos.

Reacciones del Mercado Financiero

Las bolsas europeas sufrieron caídas significativas: Londres bajó un 0,4%, París un 0,9% y Frankfurt un 1%. En Asia, Tokio y Hong Kong también cerraron a la baja, indicando un mal clima para los activos más sensibles a la inflación. En este escenario, las acciones de empresas petroleras recibieron una respuesta positiva, reflejando la búsqueda de refugio en medio de la agitación.

¿Hacia una Nueva Estanflación?

El término «estanflación», que describe una economía en desaceleración con alta inflación, resuena nuevamente entre los analistas. La presión sobre los precios energéticos puede tener un efecto dominó sobre la actividad económica global, según fuentes del sector.

Perspectivas: ¿Qué Sigue?

El anuncio de un bloqueo por parte de Estados Unidos generó más incertidumbre y llevó a algunos cargamentos de petróleo a operar con primeras cotizaciones cercanas a 150 dólares por barril. Este ajuste en los precios físicos se aleja de la especulación y subraya el verdadero costo de la crisis.

Consecuencias para las Economías Globales

La respuesta económica ya se siente en políticas gubernamentales. En Alemania, el ministro Friedrich Merz advirtió que la crisis energética tendrá repercusiones duraderas y se están contemplando medidas para mitigar su impacto, incluyendo reducciones impositivas.

Un Futuro Incierto

Con el petrolero evitando la región del conflicto y las tensiones escalando, el mercado se enfrenta a un futuro lleno de interrogantes. La estabilización de la inflación y el crecimiento económico global están en juego, y el petróleo, de nuevo, se convierte en el factor clave que podría definir el rumbo de los mercados.