El Plan de Bloqueo Naval de EE.UU. a Irán en el Estrecho de Ormuz: Una Amenaza de Trump

El ejército de Estados Unidos ha anunciado un bloqueo total sobre el tráfico marítimo en puertos iraníes, una medida que intensifica la ya tensa relación entre ambas naciones.

Iniciativa del Bloqueo Marítimo

El bloqueo comenzará este lunes, restringiendo el acceso a buques que intenten entrar o salir de puertos en Irán. Sin embargo, se permitirá el paso a embarcaciones que lleguen o salgan de otros destinos a través del estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el comercio marítimo.

Contexto del Conflicto

Esta decisión se produce tras el fracaso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a un conflicto que inició el 28 de febrero. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Irán no tiene intención de abandonar sus ambiciones nucleares, obstaculizando así la paz.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, se acusó a Estados Unidos de hacer demandas excesivas que imposibilitan un acuerdo.

Reacciones de Trump

El presidente Trump anunció su estrategia en una plataforma social, indicando que Estados Unidos bloqueará «cada barco» que intente cruzar el estrecho sin autorización. Además, enfatizó que su administración buscará destruir las minas en el área, atribuidas a Irán.

«Cualquier ataque a nuestras tropas o a barcos pacíficos será respondido con fuerza contundente», advirtió Trump, sugiriendo que Irán debe abrir el estrecho o enfrentarse a consecuencias severas.

Protocolo de Ejecución del Bloqueo

Según el manual militar de EE.UU., un bloqueo se define como una operación que impide la entrada o salida de buques de un puerto enemigo. La Armada estadounidense llevará a cabo este operativo de forma inmediata, aunque Trump ha señalado que su efectividad podría tardar un poco en concretarse.

Un comunicado del Comando Central de EE.UU. aseguró que la acción se implementará con imparcialidad, afectando a embarcaciones de todas las naciones que intenten acceder a puertos iraníes.

Colaboraciones Internacionales

Trump mencionó que otros países podrían participar en el bloqueo, aunque no todos han mostrado disposición. Reino Unido, por ejemplo, ha declarado que no tomará parte. Sin embargo, el Primer Ministro británico expresó su apoyo a la libertad de navegación en el estrecho y su urgencia para proteger la economía global.

Perspectiva Legal y Consecuencias

Expertos legales han señalado que un bloqueo naval podría ser visto como una violación del derecho internacional y de los acuerdos de alto el fuego existentes. Esto planteará interrogantes sobre la efectividad y legitimidad de las acciones de EE.UU.

Causas Detrás del Bloqueo

La geopolítica del estrecho ha permitido a Irán ejercer presión restringiendo el paso de buques y cobrando peajes exorbitantes. Al bloquear esta vía, Trump busca limitar las fuentes de ingresos del régimen iraní, aunque esto podría conllevar un aumento en los precios del petróleo y del gas.

Situación Actual en el Estrecho

El bloqueo se enmarca en un contexto donde, a pesar de un alto el fuego temporal, solo un escaso número de buques ha podido transitar por esta vital ruta comercial desde la tregua. La situación está en constante evaluación, dejando en incertidumbre la apertura de la vía marítima clave para el comercio internacional.