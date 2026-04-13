Javier Milei y sus Propuestas en Vivo: Caputo Viaja a Washington

El primer encuentro del gabinete presidencial, liderado por Javier Milei, hizo que algunos ministros se perdieran en los pasillos de la Casa Rosada. Los errores de camino añadieron un toque inesperado a la jornada.

El lunes, la Casa Rosada fue testigo de divertidos deslices por parte de los ministros que se preparaban para la reunión de gabinete. Juan Batista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia, llegó con una sonrisa en el rostro y un aire despreocupado, pero rápidamente necesitó la ayuda de ceremonial para orientarse al entrar desde la explanada. A su lado, Carlos Presti, ministro de Defensa, mostró un ligero titubeo al buscar su camino en el salón de los Bustos. Por su parte, Mario Lugones, el titular de Salud, se confundió de dirección y se dirigió hacia el despacho presidencial antes de corregirse y finalmente arribar al salón de los Científicos.

Estos momentos, casi de comedia, no eran del todo aleatorios. La reunión, que marcaba el retorno de Manuel Adorni como jefe de gabinete, fue la primera que reunió a todos los ministros en más de un mes. Este significativo reencuentro se produce en un contexto complicado para el gobierno, ya que las tensiones aumentan debido a las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta Adorni en el juzgado del juez federal Ariel Lijo.

A pesar de la tensión subyacente, los pequeños percances del lunes ofrecieron un respiro en medio de la incertidumbre política. La atención ahora se centra en la capacidad del gabinete para enfrentar los desafíos que se avecinan, en un entorno donde las decisiones y las colaboraciones son más importantes que nunca.