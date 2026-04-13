Elon Musk exige la renuncia de Sam Altman en OpenAI y demanda millones

El magnate de la tecnología ha intensificado su litigio contra OpenAI, exigiendo la salida de Sam Altman y reclamando una cifra millonaria que supera los 134 mil millones de dólares.

El empresario ha alegado que la compañía se ha desviado de su misión sin fines de lucro, lo que desencadenó esta controversia legal en un tribunal federal de California.

En el marco de esta disputa, Musk ha solicitado la remoción de Altman y Greg Brockman de sus puestos, argumentando que no han preservado el enfoque altruista de la organización. Afirma que su inversión de 38 millones de dólares fue realizada con la esperanza de que OpenAI mantuviera su propósito original.

Según los abogados del empresario, el cambio en la estructura de la compañía ha priorizado intereses comerciales sobre los objetivos fundacionales. Musk sostiene que OpenAI debe regresar a ser una entidad sin fines de lucro, tal como fue concebida inicialmente.

La disputa entre Musk y Altman sigue en desarrollo desde 2024

Avances en el Caso Judicial

El litigio, que involucra a OpenAI y a Microsoft, se centra en la exigencia de que las ganancias generadas bajo la nueva estructura sean entregadas a la fundación, ya que estas se consideran producto de un desvío de la misión original.

El juicio se llevará a cabo en un tribunal de distrito en Oakland, y la selección del jurado está programada para el 27 de abril.

Desde OpenAI, han respondido a las acusaciones diciendo que las reclamaciones de Musk parecen tener motivaciones personales, sugiriendo que su accionar podría ser parte de una estrategia para ganar influencia y frenar a un competidor en el sector de la inteligencia artificial.

La relación entre Musk y OpenAI se deterioró en 2018, cuando decidió abandonar la organización tras intentar integrarla con Tesla. En 2023, el empresario presentó su propia compañía de IA, llamada xAI, aumentando la competencia en el sector.