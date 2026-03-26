Dólar: Cotización del 26 de marzo de 2026

Dólar Blue y Cotizaciones del Mercado: Actualización del 26 de Marzo

Este 26 de marzo, las cotizaciones del dólar en el mercado paralelo y oficial muestran una volatilidad que preocupa a los inversores. Aquí te brindamos los datos más recientes y relevantes.

Valor del Dólar Blue Hoy

El dólar blue, que opera en el mercado paralelo, se cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar Oficial: Cotización Actual

De acuerdo a la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se encuentra hoy a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta.

Las Opciones del Dólar Financiero

Dólar MEP: Cotización del Día

El dólar MEP, conocido también como el dólar bolsa, está valorado en $1.401,40 para la compra y $1.410,10 para la venta.

Actualización de la Cotización del Dólar

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

En la jornada de hoy, el dólar CCL se ubica en $1.450,20 para la compra y $1.452,10 para la venta.

Dólar Cripto: Valor Actual

El dólar cripto se encuentra, a su vez, en $1.457,10 para la compra y $1.457,20 para la venta en las operaciones con criptomonedas.

Dólar Tarjeta: Lo Último

El tipo de cambio correspondiente al dólar que se utiliza para las transacciones con tarjetas de crédito está en $1.820 por dólar.

Estado del Riesgo País

El riesgo país, un indicador clave que compara los bonos soberanos argentinos con los de Estados Unidos, se sitúa en 595 puntos básicos este 26 de marzo, evidenciando una leve mejora en el contexto económico.