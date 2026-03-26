Impactante: La nueva serie con un actor de Harry Potter comienza fuerte, pero acaba decepcionando

En "Te Van a Matar", la nueva apuesta de Kirill Sokolov, la trama comienza intrigante pero pronto te sumerge en una espiral de locura y horrores inesperados.

Desde el inicio, la película presenta un relato prometedor que atrapa al espectador. Sin embargo, a medida que avanza, muchos se encontrarán reflexionando sobre su experiencia total dentro de la sala de cine.

Un Elenco que Despierta Expectativas

El filme cuenta con un elenco impresionante, que incluye a Patricia Arquette, conocida por sus papeles en Boyhood y True Romance, junto a Heather Graham, famosa por Austin Powers y Boogie Nights, y Tom Felton, conocido por su icónico papel de Draco Malfoy en Harry Potter. Aunque ninguno de ellos es el protagonista, su presencia en pantalla añade valor a la experiencia cinematográfica.

Una Premisa Intrigante que Perdura

Inspirada en el estilo narrativo de Quentin Tarantino, “Te Van a Matar” combina acción y un toque de humor oscuro. La historia comienza con dos hermanitas que huyen de un hogar abusivo, lo que marca el tono sombrío de lo que vendrá. Tras años de separación, Asia Reaves (interpretada por Zazie Beetz) llega a un edificio en Nueva York en busca de trabajo, sin sospechar el horror que la espera.

Una Noche que Definirá su Destino

Al llegar al edificio The Virgil, Asia es recibida por Lily (Arquette), su futura jefa. La noche se convierte en una pesadilla cuando unos atacantes enmascarados la sorprenden. Habiendo desarrollado habilidades de defensa en prisión, Asia se defiende ferozmente, pero pronto se da cuenta de que sus adversarios son criaturas demoníacas. La historia se enreda en una serie de eventos en los que cada acción tiene terribles consecuencias.

Elementos Sobrenaturales y Acción Desmedida

Con una mezcla de sangre, peleas épicas y momentos de tensión, el filme no escatima en efectos visuales y guiños a películas de culto. La narrativa, repleta de acción y giros inesperados, mantiene al espectador al borde de su asiento.

El Camino hacia el Descubrimiento

Asia llega a este lugar buscando a su hermana María (Myha’la), quien trabaja en el edificio. Los espectadores deben descubrir junto a ella los oscuros secretos que se esconden detrás de la aparente normalidad del lugar y su conexión con el culto demoníaco.

Una Película Que Ofrece Mucho a los Aficionados del Horror

“Te Van a Matar” es un relato repleto de acción, giros inesperados y referencias cinematográficas. A pesar de sus altibajos, ofrece una experiencia que, sin duda, hará revaluar el concepto de horror moderno mientras se mantiene fiel a su esencia.

Género: Horror / Acción. Producción: Estados Unidos / Sudáfrica, 2026. Título original: They Will Kill You. Duración: 94 min. Dirección: Kirill Sokolov. Protagonistas: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Tom Felton, Myha’la. Estreno en salas: Cinemark Palermo, Caballito, Unicenter, Cinépolis Recoleta, Avellaneda, Pilar, Showcase Belgrano, Norcenter y Rosario.