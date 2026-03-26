De Loredo sugiere elevar la edad de retiro y aumentar salarios para contar con más policías en las calles

El precandidato a gobernador de Córdoba, Rodrigo de Loredo, propone una reforma en las fuerzas policiales que busca mejorar la seguridad en la provincia. Con medidas que buscan integrar más efectivos en la lucha contra el delito, De Loredo plantea cambios significativos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos.

Una Propuesta para Fortalecer la Seguridad

De Loredo sostiene que, actualmente, los policías en Córdoba se jubilan a los 44 años, una situación que considera problemática. “Un policía puede retirarse con tan solo 22 años de servicio si es subalterno o con 25 si es suboficial superior”, explicó. El dirigente radical argumenta que se está retirando a las fuerzas policiales en su mejor momento, justo cuando cuentan con la experiencia necesaria para desempeñarse eficientemente.

Para revertir esta situación, De Loredo sugiere aumentar la edad de retiro, destacando que esto podría resultar en la incorporación de 4,000 nuevos oficiales en las calles en un plazo de cinco años. “Con más efectivos, podríamos combatir de manera más efectiva el delito”, aseguró De Loredo en un video compartido en sus redes sociales.

Obligaciones de la Policía y Presencia en los Barrios

El precandidato destacó que la Policía de Córdoba cuenta hoy con alrededor de 20,000 agentes, una cifra que no es suficiente para atender la demanda de seguridad en la provincia. “La falta de presencia policial es evidente en muchas zonas, especialmente en los horarios críticos, como los de trabajo y escuela”, enfatizó, subrayando que los robos ocurren a cualquier hora y en diversas circunstancias.

“¿Te imaginas el cambio con 4,000 oficiales más?”, inquirió De Loredo, quien además argumentó que su propuesta no es solo una idea, sino una medida concretamente realizable que podría mejorar la seguridad en Córdoba. Mencionó que otras provincias como Santa Fe y Entre Ríos ya han implementado cambios similares, aumentando así las exigencias de servicio.

Beneficios Económicos y Mejoras en la Policía

El candidato explicó que al mantener a los policías activos durante más tiempo, se podría aliviar la carga sobre la caja jubilatoria. “Hoy en día, cada policía retirado cobra beneficios durante más de 30 años, lo que afecta directamente a las jubilaciones y, por ende, a los impuestos que paga la ciudadanía”, advirtió De Loredo. Esta reforma también estaría acompañada por un incremento del 20% en los salarios policiales, que actualmente son considerados bajos.

Finalmente, De Loredo se mostró a favor de reinstaurar la duración original de las escuelas de suboficiales, que eran de 12 meses, en oposición a los tres años que actualmente se demandan. “Con estas medidas, no solo se potenciaría la seguridad, sino también el bienestar de las familias policiales, quienes merecen sueldos dignos, mejores equipamientos y una dirección profesional”, concluyó, dirigiendo sus críticas hacia la actual gestión del ministro de Seguridad.