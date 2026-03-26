Delicias Gourmet: Porchetta Rellena, Provoleta Ahumada y una Camarera Estrella

Descubre Conserva, el nuevo proyecto de Micaela Vázquez y Gerónimo Klein, donde la tradición se encuentra con la modernidad en un ambiente familiar y acogedor.

Bienvenida a Conserva: Innovación en cada plato

El sueño de un café se transformó en un vibrante restaurante en el corazón de Villa Urquiza. Micaela Vázquez, conocida por su trabajo en televisión, y su pareja Gerónimo Klein han emprendido una nueva aventura gastronómica con Conserva, un espacio donde los sabores de temporada son la estrella.

De la idea a la cocina

Inicialmente, la pareja contemplaba abrir otra cafetería en un barrio que está en auge, pero al ver la saturación de cafés en la zona, decidieron pivotar hacia un concepto más ambicioso. Así nació Conserva, un restaurante que combina platos elaborados a partir de productos frescos y conservas, todo en un ambiente amigable y distendido.

Un menú que sorprende

La oferta gastronómica de Conserva se basa en recetas reversionadas que incluyen patés, tapas, hamburguesas, y una exquisita porchetta cocinada a fuego lento. Cada plato refleja la dedicación y cuidado en la selección de los ingredientes, con un enfoque especial en la calidad y la sostenibilidad.

Detalles que hacen la diferencia

Conserva no solo destaca por su comida; el lugar está diseñado para ofrecer una experiencia memorable. La decoración, que incluye discos y fotos personales de la pareja, genera un ambiente cálido y acogedor donde los clientes pueden sentirse como en casa.

Un equipo comprometido

El equipo, integrado por nombres reconocidos en el gastronómico, incluye al chef Ivo Alsina y al gerente Paolo Simonetti. Todos están presentes en el día a día del restaurante, brindando un servicio amigable y atento que invita a los comensales a relajarse y disfrutar de su experiencia.

Platos destacados de la carta

La carta de Conserva ofrece una variedad que sorprende a los comensales. Desde patas de hongos y pinchos de conservas hasta platos más contundentes como hamburguesas con papas fritas de triple cocción, todo está pensado para compartir y disfrutar. Uno de los favoritos es la shakshuka, ideal para quienes buscan opciones vegetarianas.

Postres que conquistan

Para cerrar con broche de oro, los comensales pueden optar por el queso y dulce, una versión moderna y deliciosa del clásico vigilante, que combina crema de queso mascarpone con conserva de zapallos en almíbar.

Un brindis por el buen gusto

La carta de vinos está cuidadosamente curada, enfocándose en bodegas boutique que complementan perfectamente los sabores de los platos. La propuesta de coctelera clásica también ofrece opciones interesantes para quienes desean disfrutar de una experiencia completa.

Visítanos en Conserva

Conserva no es solo un restaurante; es un espacio donde la pasión por la buena comida y un ambiente familiar se unen para crear momentos memorables. Situado en Av. Donado 1957, Villa Urquiza, abre de martes a sábados de 10 a 0 y domingos de 10 a 17. ¡No te lo pierdas!