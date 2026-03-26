Los Funcionarios Clave que Caputo Designó en Economía y el Banco Central

El Ministro de Economía, Luis Caputo, ha oficializado varias incorporaciones clave en su equipo, tanto en el Ministerio como en el Banco Central de la República Argentina, buscando fortalecer las áreas estratégicas del país.

Nuevos Nombramientos en Políticas Económicas

En un movimiento significativo para la economía argentina, Caputo, mediante los decretos 172/2026 y 173/2026, ha realizado designaciones fundamentales publicadas en el Boletín Oficial. Estas elecciones, que comenzaron a regir desde el 11 de marzo, cubren puestos vacantes en sectores críticos.

Ingreso Destacado: Martín Vauthier

El economista Martín Vauthier asumirá el papel de director en el Banco Central, con un mandato que se extiende hasta el 23 de septiembre de 2028. Su cercanía con Caputo hace de esta designación un movimiento estratégico en el entorno económico actual.

Este nombramiento se formaliza «en comisión», lo que requiere la aprobación del Senado para su plena vigencia, según lo estipulado en la Carta Orgánica del BCRA.

Estructura Renovada en el Ministerio

Además de Vauthier, el Decreto 173/2026, firmado por el presidente Javier Milei, formaliza nombramientos en cuatro subsecretarías clave:

Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica: Esteban Javier Fernández Medrano

Subsecretaría de Hidrocarburos: Horacio Federico Veller

Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética: Antonio Milanese

Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento: Daniela Verónica Ramos

Contexto de los Cambios en el Banco Central

Este no es un cambio aislado. En 2025, Caputo ya había renovado a varios directores del Banco Central mediante el Decreto 691/2025, extendiendo sus mandatos hasta el 23 de septiembre de 2031. Tal continuidad refleja una estrategia sostenida en la gestión económica.

Otros Nombramientos Relevantes

Además, a fines de enero se llevaron a cabo otras designaciones significativas en el ámbito financiero. Jaquelina Clara Truzzel fue seleccionada como directora del Banco de la Nación Argentina, con un mandato hasta el 1 de enero de 2028, mientras que Darío Wasserman asumió la presidencia de la institución tras la salida de Daniel Tillard.