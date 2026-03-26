La OCDE advierte: La guerra en Irán reducirá el PIB de España en 2026

A medida que el conflicto en Oriente Medio se intensifica, la economía española se ve afectada. Según la OCDE, se estima que la expansión del PIB de España sufrirá un ajuste significativo en los próximos años.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado a la baja la proyección de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España para 2026. La nueva estimación sitúa el crecimiento en un 2,1%, marcando una reducción de una décima en comparación con pronósticos anteriores. Este ajuste responde a los efectos adversos derivados de la guerra entre Estados Unidos e Israel y sus implicaciones en la región, que inició el 28 de febrero.

Impacto en las Proyecciones del PIB

La OCDE ha actualizado sus proyecciones, incorporando los efectos de la tensión geopolítica en sus análisis. Además, las previsiones para 2027 también han sido revisadas, ajustándose a un crecimiento del 1,7%, una caída adicional de una décima.

Inflación y Precios

En términos de inflación, el organismo anticipa que la subida de precios alcanzará un 3% para 2026. Se espera que esta cifra se modere a un 2,2% el próximo año. Ambas cifras son superiores a las estimaciones iniciales del 2,3% y 1,8%, reflejando el impacto del aumento en los costes de productos energéticos como consecuencia del conflicto en curso.

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