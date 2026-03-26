Bundeswehr Listo para Proteger Hormuz, Asegura Ministra de Defensa Alemana tras el Conflicto

Alemania se Mantiene al Margen del Conflicto en Irán, pero Abre la Puerta a la Seguridad Marítima

Durante una reciente visita a Australia, el Ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, destacó que Alemania no planea involucrarse militarmente en la guerra en Irán, pero está dispuesta a contribuir a la seguridad del estratégico Estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades.

“No queremos vernos arrastrados a esta guerra”, declaró Pistorius en Canberra. “Mientras las hostilidades continúen, no participaremos militarmente en el conflicto”.

El ministro subrayó que, tras un posible acuerdo de paz, Alemania podría considerar su participación en misiones internacionales que aseguren la libertad de navegación a través del Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más cruciales del mundo.

Cooperación en Defensa entre Alemania y Australia

Aprovechando su visita, Alemania y Australia firmaron un acuerdo para simplificar el despliegue de tropas entre sus territorios y para ampliar la colaboración en proyectos de defensa, incluyendo sistemas de alerta temprana basados en el espacio. Esta estrategia busca diversificar las asociaciones de seguridad de Berlín.

Pistorius se reunió con su homólogo australiano, Richard Marles, para establecer un acuerdo de estatus de tropas que facilitará el despliegue de fuerzas armadas en cada país. Además, Australia se unirá al desarrollo de un sistema alemán de alerta temprana utilizando una red global de sensores, diseñado para detectar amenazas como la ciberofensiva de Rusia o la destrucción de satélites por parte de China.

El país oceánico también tiene planes de integrar misiles de la empresa alemana TDW en su producción, lo que responde a la creciente escasez de recursos militares provocada por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. “Nuestra dependencia era demasiado unidireccional”, añadió Pistorius, al resaltar la necesidad de diversificar las cadenas de suministro de Alemania.

El Enfoque de Alemania en el Indo-Pacífico

El fortalecimiento de las relaciones con Australia forma parte de una estrategia más amplia. Durante su gira, Pistorius visitó Japón, Singapur y Australia, afirmando que “la seguridad en Europa y la seguridad en el Indo-Pacífico son dos caras de la misma moneda”.

En los últimos años, Alemania ha incrementado significativamente la presencia de su Bundeswehr en la región del Indo-Pacífico mediante misiones navales, ejercicios de la fuerza aérea y entrenamientos conjuntos con socios locales. Las tropas alemanas han participado en maniobras como Pitch Black 2026, buscando aumentar la interoperabilidad y salvaguardar las reglas internacionales, además de proteger rutas comerciales y suministros energéticos.