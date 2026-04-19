Dólar en Caída Libre: Tres Factores Clave que lo Impulsan, según Expertos de la City

La reciente disminución del tipo de cambio en Argentina ha despertado el interés de analistas y ciudadanos. Un estudio de la consultora Mills Capital revela los principales factores que contribuyen a esta situación económica.

Impacto de la Estacionalidad en la Oferta de Divisas

El informe de Mills Capital detalla que una de las causas más significativas de la baja del dólar es la estacionalidad, derivada de la liquidación de la cosecha gruesa. En las últimas rondas de negociación, los volúmenes operados en contado superaron los USD 550 millones, lo que indica una oferta abundante de divisas en el mercado.

Política Monetaria Contractiva del Banco Central

El Banco Central de Argentina juega un papel crucial en esta dinámica, como subraya el análisis. En lo que va del año, el BCRA ha adquirido más de USD 5.500 millones, manteniendo un saldo positivo en 65 jornadas consecutivas. Este ritmo de compras supera ya el 50% de la meta anual pactada con el FMI, lo que evidencia una actitud proactiva del organismo en la regulación del tipo de cambio.

Reducción de Liquidez y Efecto en la Demanda de Dólares

Otro aspecto importante es la política de absorción de pesos por parte del Gobierno, que ha resultado en un «sesgo claramente contractivo». Esto significa que el Tesoro está logrando licitaciones con niveles de rollover superiores al 100%, lo que disminuye la liquidez disponible y, en consecuencia, la presión sobre la demanda de dólares.

Factores Externos que Influyen en el Mercado

La confianza en el programa económico argentino también se ve respaldada desde el exterior. Recientemente, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, expresó su apoyo durante un informe de inflación que mostró un incremento del 3.4%. Además, se espera un desembolso de USD 1.000 millones tras la segunda revisión del FMI, lo que podría apuntalar aún más la estabilidad cambiaria.

Comportamiento Actual del Mercado de Cambios

El dólar mayorista cerró cerca de $1.360, tocando un mínimo de $1.350, el más bajo desde septiembre de 2025. La diferencia entre el tipo de cambio mayorista y el límite superior quedó en el 23%. En el mercado de derivados, se observa que el futuro del dólar para abril se cotiza a $1.377 y a $1.614 para diciembre.

Perspectivas Económicas y Riesgos a Futuro

Con una inflación acumulada del 9.4% en el año, el futuro económico aumenta su complejidad. El cierre de la cosecha gruesa, los vencimientos de deuda y la competencia entre la inversión en pesos y el riesgo de posibles correcciones cambiarias suscitan atención. Mills Capital advierte que el segundo semestre podría traer consigo un cambio en la actual estabilidad del tipo de cambio.