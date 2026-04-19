Incendio de Renault Megane activa a policía y bomberos en calle Patagonia

Título: Incendio Total en un Vehículo: La Policía Busca a su Propietaria

Bajada: Un incendio consumió por completo un automóvil en la madrugada del domingo. Las autoridades intentan localizar a la dueña del vehículo, quien aún no ha sido encontrada.

A las 05:30 de este domingo, un vehículo ardió en llamas en la intersección de las calles Patagonia y Misiones. Un vecino alertó a las autoridades sobre el incendio de un Renault Megane de cinco puertas.

Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Segunda confirmaron la noticia y solicitaron la asistencia inmediata del cuerpo de Bomberos. Gracias a la rápida intervención del suboficial principal Quiroga, el fuego fue sofocado en cuestión de minutos. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, aunque el automóvil quedó totalmente dañado.

Investigación en Curso y Posibles Testigos

El cabo primero Cueva, de la división de Policía Científica, llevó a cabo las tareas de rigor y descubrió que hay cámaras de seguridad en la zona que podrían arrojar luz sobre el origen del fuego. Se revisaron dispositivos ubicados en una vivienda de la calle Misiones y en una carnicería cercana.

Un aspecto curioso del caso es que, a pesar de un exhaustivo rastrillaje, no se logró localizar a la propietaria del vehículo. Hasta el momento, todos los esfuerzos por dar con ella han sido infructuosos.

Investigación Abierta

Las autoridades informaron que no se encontraron elementos que indiquen la intención de provocar el fuego, como acelerantes. Por el momento, la investigación sigue abierta para determinar las causas de este incidente.