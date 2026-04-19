Tiroteo masivo en Louisiana: ocho niños muertos y varios heridos

Un ataque devastador sacudió la ciudad de Shreveport, Louisiana, dejando al menos ocho víctimas fatales y varios heridos, incluyendo a niños, en un acto de violencia que conmocionó a la comunidad.

El violento episodio se registró en las primeras horas de la mañana del domingo en el vecindario Cedar Grove. La policía local informó que entre las víctimas había menores de edad, con edades que oscilan entre los 18 meses y los 14 años. Además, se reportaron dos mujeres heridas en la cabeza que lograron sobrevivir, y un niño resultó lesionado al intentar saltar desde un techo.

Desenlace Fatal del Sospechoso

El Jefe de Policía de Shreveport, Wayne Smith, confirmó que el presunto autor del tiroteo fue abatido por las autoridades después de un incidente de robo de automóvil. Las fuerzas de seguridad están investigando al menos cuatro lugares diferentes que fueron escenario de este acto atroz, aunque aún no han esclarecido el motivo detrás de la agresión, que podría estar relacionado con temas familiares.

Reacciones de la Comunidad y Autoridades

En una conferencia de prensa, el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, calificó el suceso como «una situación trágica, tal vez la más desastrosa en nuestra memoria reciente en esta ciudad de 187,000 habitantes». El sentimiento de tristeza abrumó a la comunidad mientras Arceneaux expresaba su apoyo a las víctimas y sus familias.

Un Problema que Repite en EE.UU.

Este trágico incidente no es un hecho aislado. Hasta el momento, se han reportado al menos seis tiroteos masivos en todo el país en 2026, según datos de una organización dedicada al seguimiento de la violencia armada. Se considera tiroteo masivo aquellas situaciones en las que se registran cuatro o más muertes.

Otro Tiroteo en Iowa

El mismo fin de semana, otro tiroteo dejó a cinco personas heridas en Iowa City, cerca de la Universidad de Iowa, donde tres de los afectados son estudiantes. Uno de ellos se encuentra en estado crítico, aunque las autoridades no han realizado detenciones por este caso.

Un Llamado a la Reflexión

Barbara Wilson, presidenta de la Universidad de Iowa, expresó su solidaridad con los afectados y recordó la importancia de apoyar a quienes están sufriendo en estas difíciles circunstancias. Este tiroteo es uno de más de 110 incidentes de este tipo en el país en lo que va del año, reafirmando una preocupante tendencia en la sociedad estadounidense.