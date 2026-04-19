A 111 años del genocidio armenio, alertan sobre el negacionismo y convocan a marcha en Buenos Aires

El próximo 24 de abril se conmemorará el 111° aniversario del genocidio armenio, una fecha que invita a la reflexión sobre la importancia de recordar estos hechos y los riesgos del negacionismo en nuestros días.

En el marco de esta fecha emblemática, el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica (CNA) ha emitido una contundente advertencia sobre el riesgo creciente del negacionismo y sus implicancias en la convivencia democrática. Aram Mouratian, director ejecutivo del CNA, enfatizó la gravedad del negacionismo, afirmando: «Un genocidio que se niega es un genocidio que se repite». Esta problemática, lejos de ser una cuestión del pasado, resuena en la actualidad, como uno de los primeros ejemplos de impunidad en el ámbito internacional.

El Legado del Genocidio Armenio en la Actualidad

El genocidio, que tuvo lugar entre 1915 y 1923, no es solo una herida histórica, sino un eco que persiste en diversas formas de negación. Desde el CNA han denunciado que las políticas negacionistas promovidas por Turquía y Azerbaiyán siguen distorsionando la historia, creando condiciones propicias para la repetición de atrocidades, como se evidenció en los episodios de violencia en la región de Artsaj entre 2020 y 2023.

Impacto del Negacionismo en Argentina

La advertencia no se limita a contextos internacionales; el CNA también recordó que Argentina no está exenta de esta problemática. “Ninguna sociedad está inmunizada. Cuando se cuestiona la existencia de un crimen, se alteran los consensos fundamentales que rigen el Estado de derecho”, destacó Mouratian.

Actividades de Conmemoración en Buenos Aires

Para honrar a las víctimas, la comunidad armenia en Argentina organizará una serie de actividades. Entre ellas, una marcha programada para el 24 de abril a las 19:00, que comenzará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta movilización es coordinada por agrupaciones juveniles de la colectividad, reflejando un compromiso generacional con la memoria.

Campaña Sudamericana: «Un nombre, una historia, una lucha»

La Unión Juventud Armenia está implementando una campaña a nivel sudamericano con el lema “Un nombre, una historia, una lucha”, que busca visibilizar la relevancia del genocidio y condenar su negación, así como los recientes acontecimientos en Artsaj.

Conmemoraciones en Armenia: Actos y Ceremonias

Simultáneamente, en Ereván, Armenia, se llevará a cabo la tradicional peregrinación al Memorial de Tsitsernakaberd. Cientos de miles de personas, incluidas autoridades y sobrevivientes, se reunirán para rendir homenaje a las víctimas, depositando flores en la llama eterna. Esta jornada, considerada feriado nacional, incluirá actos oficiales y la presencia de delegaciones internacionales.

Actividades Culturales y Religiosas

La Iglesia Apostólica Armenia también llevará a cabo ceremonias religiosas en memoria de los “Santos Mártires”, mientras que el Museo-Instituto del Genocidio Armenio ofrecerá exposiciones, conferencias y talleres sobre memoria, derechos humanos y el fenómeno del negacionismo.