Descubre el pueblo que dio vida a ‘Mediterráneo’, el icónico clásico de Joan Manuel Serrat

Enclavado en la majestuosa Costa Brava de Cataluña, Calella de Palafrugell no solo es un pintoresco pueblo pesquero, sino también la cuna de una de las canciones más icónicas de Joan Manuel Serrat: Mediterráneo.

Una Joya Catalana

Este encantador pueblo de la provincia de Girona ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en un popular destino turístico. Con sus casas blancas y el azul vibrante del mar, es un lugar donde los visitantes pueden disfrutar de un ambiente acogedor y una rica oferta gastronómica.

Historia Musical

La emblemática canción *Mediterráneo* fue compuesta en los años 70 en el histórico hotel Batlle, que se encontraba frente al mar, en un entorno que ha inspirado a artistas durante décadas.

Playas que Cautivan

Aparte de su rica historia musical, Calella de Palafrugell se destaca por sus playas. La Playa de Port Bo, situada en el corazón del pueblo, es un lugar de encuentro para los amantes del mar, donde antiguas embarcaciones y restaurantes ofrecen una experiencia auténtica.

Otras Playas Imperdibles

El Golfet, al sur de Calella, promete tranquilidad y belleza, alejada del bullicio urbano. Cada rincón de este enclave costero invita a los visitantes a darse un respiro en la arena dorada.

Maravillas Naturales y Culturales

El Jardín Botánico de Cap Roig es otra de las joyas del pueblo. Con más de 800 especies de plantas de todo el mundo, este espacio se convierte en el escenario perfecto para el Festival de Cap Roig, uno de los eventos musicales más esperados del verano en la región.

Explorando Alrededores

Un kilómetro separa a Calella de Llafranc, conocido por su playa y la fácil accesibilidad a numerosos servicios, como hoteles y restaurantes, que complementan la experiencia vacacional.

Rastros del Pasado

La costa también guarda vestigios de su historia. Un punto destacado es la Torre de Sant Sebastià, un antiguo puesto de vigilancia que data del siglo XV. Este lugar, que ofrece un vistazo a la historia de los piratas en la región, cuenta con un yacimiento ibérico que data del siglo VI a.C.

Calella de Palafrugell y sus alrededores prometen un viaje inolvidable, donde la belleza natural y la herencia cultural se entrelazan en un ambiente único y acogedor.