Cristian Ritondo critica la llegada de Manuel Adorni al Congreso: ‘Será un show sin beneficios’

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, se pronunció sobre el discurso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará ante el Congreso, en medio de un clima de tensión por las acusaciones de enriquecimiento ilícito que lo rodean.

Este 29 de abril, Adorni comparecerá ante el Parlamento en un contexto marcado por sospechas sobre su último documento de declaración jurada, que se entrelazan con la compra de propiedades y numerosos viajes al extranjero.

Expectativas de un Espectáculo Político

En diálogo con radio Splendid, Ritondo no dudó en calificar la situación: «Va a ser un show de todos lados». El legislador expresó su preocupación por el potencial desvío del debate serio acerca de leyes recientes, incluyendo la de Inocencia Fiscal, afirmando que el evento podría convertirse en un circo mediático.

La Presencia de Milei

La situación se complica aún más con la posibilidad de que el presidente Javier Milei asista a la presentación, tras manifestar en sus redes sociales que no se perderá el acontecimiento. Esto agrega fuego a un ambiente ya polarizado.

Más de 4,800 Preguntas Pendientes

El ministro está en preparación para responder una cantidad récord de más de 4,800 preguntas escritas enviadas por los legisladores. Se anticipa que las respuestas sean divulgadas horas antes del encuentro, lo que aumenta las expectativas sobre el contenido del informe.

Escándalo en el Horizonte

El informe de Adorni también tendrá que enfrentar las acusaciones que lo acechan por sus viajes a destinos como Nueva York y Punta del Este, además de la compra de propiedades que está bajo investigación judicial.

Ritondo y la Corrupción

Ritondo dejó clara su posición, afirmando: «No vamos a sumar ningún show del kirchnerismo», en referencia a prácticas del pasado que, según él, han llevado a un modelo corrupto que ha afectado al país.

La Inflación y la Confianza en el Equipo Económico

A pesar de los desafíos económicos que enfrenta Argentina, Ritondo compartió su confianza en el equipo económico liderado por Milei, destacando que con un economista de su calibre se encontrará una solución a la situación actual.

Recesión y el Bienestar de los Argentinos

El legislador también advirtió sobre la recesión que vive el país, llamando a corregir políticas para asegurar que los salarios superen la inflación, al tiempo que mencionó la necesidad de mirar hacia el futuro en el armado político para las elecciones de 2027.

La Sorpresa de Candidatos Outsiders

Finalmente, Ritondo se refirió a rumores sobre la posible aparición de candidatos ajenos a la política tradicional, como Marcos Galperín y Jorge Brito, destacando la importancia de enfocarse en el bienestar de los argentinos en estos tiempos críticos.