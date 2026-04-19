Caputo lanza nueva estrategia centrada en pesos, dólares y bancos

Con la reciente confirmación del Banco Mundial, Argentina se encuentra en la fase de negociación para obtener una garantía que le permitiría acceder a deuda en dólares a costos más bajos, en vez de recurrir al mercado de crédito convencional. Este movimiento ha provocado una caída adicional en el riesgo país.

En el cierre del día de ayer, el riesgo país se situó en 518 puntos, lo que representa una disminución del 2,1% en un solo día. Desde el inicio de la tregua en el conflicto de Medio Oriente, el índice ha disminuido un 16,4%, impulsado por las compras de dólares realizadas por el Banco Central.

Una estrategia nueva para garantizar pagos

El anuncio de que el gobierno argentino podría asegurar los pagos de vencimientos en dólares para este año ha reforzado la confianza del mercado. Luis Caputo, líder del equipo económico, ha subrayado la importancia de acumular divisas y ofrecer seguridad a los inversionistas, un enfoque que anteriormente no se consideraba viable por parte del Gobierno.

Alternativas de financiamiento más racionales

La estrategia de financiamiento con garantías, que puede incluir acuerdos bilaterales con diferentes países, podría posicionar a Argentina en una situación ventajosa, permitiendo acceder a dólares a tasas más razonables. Caputo se mostró reacio a salir al mercado internacional debido a la alta carga financiera que implicaría, con tasas que podrían alcanzar el 10% anual.

La liquidez de los pesos, un aspecto a cuidar

No obstante, la obtención de dólares no es el único reto; la gestión del mercado de pesos también es crucial. En su última licitación, Caputo tomó medidas para controlar la expansión del dinero, ajustando la disponibilidad de pesos en el sistema. Estas decisiones buscan asegurar que los bancos tengan suficientes pesos para ofrecer préstamos, lo que a su vez puede ser un factor para estabilizar la economía.

Ajustes en los encajes bancarios

Recientemente, el Banco Central decidió relajar los requisitos de los encajes bancarios, reduciendo la integración mínima diaria del 75% al 65%. Estas acciones están orientadas a normalizar el sistema financiero tras una caída en la demanda de dinero en el país.

Medidas concretas para controlar el circulante

El Gobierno sigue su estrategia de absorber pesos en exceso para mantener la presión sobre los precios. En la última licitación, se presentaron títulos que superaron los $7,8 billones, lo que demuestra un «rollover» del 127%. Sin embargo, esto fue acompañado por un costo adicional para los inversionistas que eligieron bonos de largo plazo.

El presidente Milei ha afirmado que la inflación tenderá a disminuir, ya que la demanda de dinero comienza a recuperarse. Sin embargo, el economista Christian Buteler advierte que el BCRA emite dinero para comprar dólares sin que la demanda de dinero lo absorba adecuadamente.