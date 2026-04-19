Sheinbaum impulsa liderazgo tecnológico de México con proyectos científicos en Barcelona

En su primera visita oficial a Europa, la presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con el mandatario catalán Salvador Illa, marcando una nueva etapa en la cooperación entre ambas regiones en ciencia y tecnología.

Un Encuentro Significativo en Barcelona

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó el domingo en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia y, tras este evento, se reunió con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en el destacado Barcelona Supercomputing Center (BSC), reconocido mundialmente por su aporte a la supercomputación.

Fortaleciendo Lazos Históricos

Illa utilizó sus redes sociales para confirmar el encuentro y subrayar los profundos vínculos entre Cataluña y México. Durante la reunión, ambas partes acordaron colaborar en el uso de la tecnología para el beneficio común.

Regalos Cargados de Significado

Acompañado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la ministra española de Ciencia, Diana Morant, Illa sorprendió a Sheinbaum con regalos simbólicos. Entre ellos, una reproducción del acta de elección de Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat en el exilio desde Ciudad de México y una litografía de 1939 que recuerda la detención de republicanos españoles en Francia.

Además, recibió el libro sobre Jaume Nunó, el catalán que compuso el Himno Nacional Mexicano, reafirmando el lazo cultural que une a ambas regiones.

Compromiso con la Ciencia y la Tecnología

Illa expresó la vital importancia de la ciencia, destacando que presenta soluciones a varios desafíos comunes. Ambas partes se comprometieron a trabajar juntas para utilizar la tecnología como una herramienta al servicio de la sociedad.

Un Lazo Históricamente Significativo

El mandatario catalán recalcó los vínculos históricos con México, recordando que miles de republicanos españoles, muchos de ellos catalanes, encontraron refugio en México tras la Guerra Civil española. Este pasado compartido fue revivido por Sheinbaum en su discurso, al mencionar la apertura de México bajo el General Lázaro Cárdenas.

Una Nueva Agenda para el Siglo XXI

La visita de Sheinbaum marca la primera gira europea de su gestión. Además de su participación en la cumbre, donde propuso una reorientación del gasto militar hacia la reforestación y exigió una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, está estableciendo encuentros bilaterales clave.

Su diálogo con Illa forma parte de una estrategia más amplia: posicionar a México no solo como una voz política en Europa, sino también como un socio clave en el ámbito tecnológico.