Dólar en Córdoba: Cotización al 13 de abril

La cotización del dólar sigue siendo el tema central en la economía argentina. Este lunes, los valores oficiales presentan variaciones significativas que merecen atención.

Este 13 de abril, el dólar oficial en el Banco Nación se encuentra en 1.345 pesos para la venta y 1.395 pesos para la compra. Esta fluctuación está enmarcada dentro de las bandas establecidas por el Gobierno, que permiten a la divisa estadounidense oscilar entre $1.000 y $1.500 pesos.

Valores Actualizados del Dólar en Entidades Financieras

A continuación, se presentan las tarifas del dólar oficial en distintas entidades financieras:

Bancor

– Compra: $1.345

– Venta: $1.405

BBVA

– Compra: $1.350

– Venta: $1.400

ICBC

– Compra: $1.345

– Venta: $1.400

Banco Supervielle

– Compra: $1.368

– Venta: $1.408

El Dólar Blue y el Dólar MEP

En cuanto al dólar blue, este valor no se detalla en la información actual. Sin embargo, el dólar MEP se cotiza en $1.410,30 para la compra y $1.411,54 para la venta, destacando así la diferencia de precios que puede influir en decisiones de cambio y ahorro.