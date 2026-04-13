El desgarrador rescate de una bombera: un niño de 7 años entre la tragedia familiar

En un trágico accidente ocurrido en la mañana del domingo, un niño de siete años se convirtió en el único sobreviviente de una devastadora colisión en la Ruta Nacional 34, en la que perdió la vida su madre, su padre y sus dos hermanos menores. El hecho ha dejado a toda una comunidad de luto.

Un Momento de Desesperación

El niño, que aún no comprende la magnitud de la tragedia, fue rescatado de la camioneta devastada que sufrió un impacto frontal contra un camión. Mientras se quejaba de un brazo dolorido, pronto se confirmó que tenía una fractura. Desconocía que había perdido a su familia en el accidente.

La Valorosa Intervención de los Bomberos

La suboficial mayor Silvina Unrein, jefa del cuerpo de bomberos voluntarios de Cañada Rosquín, llegó al lugar de la tragedia. A pesar de sus 24 años de experiencia, el desgarrador estado de la escena la conmocionó profundamente.

Conmoción en el Accidente

Pasadas las 9:45, los bomberos recibieron el aviso de un «accidente grave» en la zona conocida como la curva de Mancardo. Al llegar, se encontraron con una camioneta Chevrolet S10 completamente destruida, que había colisionado con un camión de verduras. El impacto era tan fuerte que el motor quedó desprendido en la ruta.

Detalles del Accidente

El conductor, Daniel Alberto Santo, de 40 años, falleció en el acto. Sus dos hijos, Atilio de 2 años y Josefina de 4, que viajaba en el asiento de atrás, también perdieron la vida, a pesar de tener colocado el cinturón de seguridad y de que se activaran los airbags. La esposa de Daniel, Sabrina Véliz Galliano, de 38 años, no sobrevivió al choque.

El Único Sobreviviente

El niño, que viajaba del lado menos dañado del vehículo, fue trasladado primero al Hospital Samco de Cañada de Gómez y luego al Hospital Dr. Orlando Alassia en la ciudad de Santa Fe, donde se encuentra fuera de peligro, aunque se someterá a una cirugía por su brazo roto.

Un Viaje Trágico

La familia se dirigía a un torneo de fútbol infantil en San Martín de las Escobas, a solo 15 kilómetros de su destino. Otras familias que viajaban con ellos se detuvieron en el lugar del accidente, sumiendo a la comunidad en un profundo dolor.

Una Comunidad de Luto

Carlos Pellegrini, la pequeña localidad de donde provenía la familia, ha declarado tres días de duelo. El presidente comunal, Ariel Martini, suspendió las clases en la escuela y el jardín infantil a los que asistían los niños. Las expresiones de pesar brotaron de todos los rincones del pueblo, recordando a Sabrina como una persona invaluable.

El Dolor Sostenido

La niñera de los pequeños, al recibir la noticia, cayó de rodillas al enterarse de la tragedia. Mientras tanto, la bombera Silvina Unrein intenta consolar al niño, quien preguntó con inocencia por sus padres y sus hermanos, reflejando la magnitud del desgarro emocional que enfrenta.

Recuerdos y Reflexiones

Carlos Pellegrini, un pueblo donde todos se conocen, ha sido testigo de una tragedia que transformará su historia. Las muestras de apoyo y los recuerdos de la familia Santo-Véliz resaltan la conexión que existía entre sus habitantes, dejando un vacío que será difícil de llenar.