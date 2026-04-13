Trump arremete contra el Papa León XIV por sus críticas a la guerra en Irán

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desata la polémica con sus contundentes críticas hacia el Papa León XIV, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y la política de inmigración estadounidense.

Trump ataca al pontífice

En una sorpresiva serie de declaraciones, Donald Trump lanzó un severo ataque contra el Papa, acusándolo de ser «débil ante la delincuencia» y «fallido en su política exterior». Estas afirmaciones fueron compartidas en su plataforma Truth Social y captaron rápidamente la atención de medios y analistas políticos.

Críticas a la guerra y la política de inmigración

El Papa León XIV ha sido un firme opositor a la guerra, demandando un alto al conflicto en Irán y llamando a buscar soluciones pacíficas. Estos comentarios han contrastado con las posiciones más beligerantes expuestas por Trump, quien defiende la fuerza militar estadounidense en la región.

Más de 70 millones de católicos en EE.UU.

Con una comunidad católica de 70 millones en Estados Unidos, lo que representa el 20% de la población, la relación entre la Iglesia y la administración de Trump se encuentra bajo el escrutinio público. Entre los católicos se destaca el vicepresidente JD Vance, quien ocupa una posición clave en la política estadounidense.

Contexto de la controversia

Las declaraciones de Trump se producen mientras el Papa inicia un viaje de once días por África, subrayando las tensiones existentes entre la política estadounidense y los líderes religiosos. Trump, en un intento de reafirmar su postura, sugirió que el Papa fue elegido como una estrategia para lidiar con su figura.

Críticas y reacciones

El ataque de Trump generó un repudio inmediato en numerosos sectores católicos. Expertos como Massimo Faggioli compararon sus comentarios con los conflictos históricos entre papas y dictadores, observando que «ni Hitler ni Mussolini se atrevieron a desafiar al Papa de manera tan abierta».

¿Un giro en la política del Papa?

León XIV ha utilizado sus plataformas para abogar por la paz y la distensión en Medio Oriente, haciendo llamados a quienes poseen armas para que opten por la paz. En sus discursos, ha cuestionado la dura política de inmigración de Trump, sugiriendo que no puede ser considerado «provida» si apoya el trato inhumano hacia inmigrantes.

La memoria de papas anteriores

El actual pontífice continúa la tradición humanitaria de su predecesor, el Papa Francisco, quien ya había criticado abiertamente las políticas de Trump durante las elecciones de 2016. En un enfrentamiento que se perfila como un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia católica y la política estadounidense, ambos líderes se encuentran atrapados en un conflicto que trasciende fronteras nacionales.