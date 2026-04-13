Mark Vito crea controversia al ser cuestionado sobre su voto: ¿Apoyó a Keiko Fujimori?

Mark Vito y Su Momentazo Emocional Durante las Elecciones

La llegada de Mark Vito a su centro de votación se transformó en un instante memorable rodeado de emociones, mientras el país seguía de cerca los resultados de la ONPE.

Una Reunión Emotiva en un Día Clave

En un escenario marcado por la expectativa de las Elecciones Generales del Perú 2026, Mark Vito, conocido exesposo de Keiko Fujimori, hizo su aparición en el local de votación. Su llegada no pasó desapercibida, capturando la atención de muchos ciudadanos que se preparaban para ejercer su deber cívico.

El ambiente en el centro de sufragio estaba cargado de nerviosismo y esperanza, y cuando Mark Vito se encontró con su pareja, Leslie Echevarría, las emociones brotaron. Este encuentro breve, pero significativo, fue grabado en medio de una jornada dominada por votantes y medios de comunicación.

Interacción que Conmovió a Todos

Mark Vito fue sorprendido por su novia Leslie Echavarría en su centro de votación, donde también estuvo presente el padre de Leslie.

En medio de este emocionante momento, la producción del programa La Granja VIP interrumpió la interacción para que Mark Vito pudiera continuar con su proceso de votación, manteniendo el flujo de la cobertura televisiva.

Una Pregunta que Generó Revuelo

Mientras se desplazaba hacia su mesa, una ciudadana sorprendió a todos al preguntarle directamente por su voto. La expectativa en el ambiente creció, especialmente por su historia asociada a Keiko Fujimori.

Ante la consulta, Mark Vito no se limitó a eludir la pregunta como es habitual entre figuras públicas. En un giro inesperado, respondió: “Team Reales, apóyanos”, desviando la atención hacia su relación con el entretenimiento. Este sorpresivo comentario desató risas y desconcierto entre quienes estaban presentes.

Viralidad Instantánea

Este instante fugaz rápidamente se volvió viral, capturando la atención de los usuarios en redes sociales. Se convirtió en tema de conversación en un día en que la atención estaba centrada en los resultados de la ONPE en vivo.

La respuesta de Mark Vito puede interpretarse como una táctica para mantener su voto en la privacidad, una actitud común en figuras públicas. Sin embargo, su cambiante enfoque hacia el entretenimiento aportó un giro interesante al momento, ofreciendo una mirada única a su vida y decisiones.

Mientras tanto, el país permanece atento a los desarrollos de esta jornada electoral, un evento no solo crucial por las decisiones que se tomarán, sino también por las historias personales que emergen en medio del proceso.