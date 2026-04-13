INDEC revela la inflación de marzo: nuevos datos del IPC

El 14 de abril se conocerá el Índice de Precios al Consumidor de marzo, y las proyecciones apuntan a un aumento significativo en la inflación.

Este martes 14 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelará el índice que refleja cómo han cambiado los precios en marzo, siendo este el tercer dato del año 2026. Después de que el índice se estableciera en 2,9% para enero y febrero, los analistas anticipan una tendencia similar o incluso un aumento.

Perspectivas sobre la Inflación de Marzo

Antes de la publicación oficial, existe un consenso entre las principales consultoras que sugieren que el indicador de marzo podría situarse en torno al 3%, lo que representa una ligera aceleración respecto a los meses anteriores. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central señala que 46 instituciones han proyectado un incremento significativo, resaltando la presión inflacionaria que persiste en la economía.

Inflación Acumulada en 2026: Datos Clave

El acumulado anual de inflación hasta ahora se sitúa en 5,9%, y se espera que el IPC anual promedio para 2026 supere el 31,8%, rompiendo el récord de 2025. Consultoras como Analytica y EcoGo coinciden en que la cifra de marzo se acercará al 3%.

Dominio de las Presiones Inflacionarias

El economista Julián Neufeld de la Fundación Libertad y Progreso también coincide al señalar que su estimación se mantiene en un 2,9% para marzo. Contrariamente, C&T Asesores Económicos reporta un aumento más moderado de 2,7% en el Gran Buenos Aires, aunque advierte sobre el incremento en los precios de combustibles debido a tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Registro del IPC en Tiempo Real

Hasta la fecha, esto es lo que el INDEC ha informado sobre las variaciones mensuales del IPC en 2026:

Enero: 2,9% | Febrero: 2,9%

Marzo: (a confirmar)

El seguimiento del índice muestra cómo la inflación ha afectado a los consumidores en lo que va de este año.

Fechas Clave: Calendario del INDEC para 2026

El IPC correspondiente a marzo se publicará el próximo martes 14 de abril a las 16:00. A continuación, se detallan las fechas de publicación para el resto del año:

IPC de abril: 14 de mayo

IPC de mayo: 11 de junio

IPC de junio: 14 de julio

IPC de julio: 13 de agosto

IPC de agosto: 10 de septiembre

IPC de septiembre: 13 de octubre

IPC de octubre: 12 de noviembre

IPC de noviembre: 15 de diciembre

IPC de diciembre: 14 de enero de 2027

IPC de enero 2027: 12 de febrero de 2027