Dólar en Córdoba: Cotización de este jueves 23 de abril

El precio del dólar oficial en el Banco Nación ha marcado un nuevo hito, alcanzando los 1.350 pesos a la venta y 1.400 a la compra. Con un reciente ajuste en las bandas establecidas por el Gobierno, la divisa estadounidense fluctúa entre 1.000 y 1.500 pesos.

Cotización del Dólar en el Banco Nación

Este jueves 23 de abril, el Banco Nación ofrece el dólar oficial a 1.350 pesos para su venta y 1.400 para la compra.

Dólar Blue: La Realidad del Mercado Paralelo

El mercado informal continúa mostrando variaciones significativas. Los precios del dólar blue pueden diferir drásticamente de los oficiales, reflejando la demanda real en la economía cotidiana de los argentinos.

Dólar MEP: Alternativa para Inversores

Este miércoles 22 de abril, el dólar MEP se cotiza a 1.418,48 pesos para la compra y 1.419,08 para la venta, convirtiéndose en una opción viable para quienes buscan diversificar sus inversiones.

Precios en Diferentes Entidades Financieras

La cotización del dólar oficial varía según la entidad bancaria. A continuación, los precios estandarizados en diferentes bancos:

Bancor

Compra: 1.350 pesos | Venta: 1.410 pesos

BBVA

Compra: 1.355 pesos | Venta: 1.405 pesos

ICBC

Compra: 1.350 pesos | Venta: 1.405 pesos

Banco Supervielle

Compra: 1.355 pesos | Venta: 1.405 pesos