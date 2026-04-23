Productores Controlan Precios de Verduras de Hoja Verde a Pesar de Pérdidas por Lluvias

Las intensas lluvias que han azotado Córdoba en los últimos días han generado serios inconvenientes en la producción hortícola, afectando las cosechas en un contexto ya marcado por una crisis económica. Así lo pivotó Gustavo Trucha, presidente de la Asociación de Productores Hortícolas.

“La situación es complicada tanto por el agua como por la economía”, sostuvo Trucha en una entrevista en Punto a Punto Radio. El exceso de humedad puede provocar daños irreversibles a las plantas, limitando la producción que llega al mercado.

Cosechas afectadas, pero precios estancados

A diferencia de lo que sucedió en años anteriores, la merma en la oferta no ha derivado en un aumento significativo de los precios. “Los precios quieren subir, pero se mantienen estables”, apuntó Trucha, quien atribuyó este fenómeno a la disminución del consumo. “Los valores no han crecido como en otras temporadas debido a la complicada situación económica”, agregó.

Comparación de precios históricos

El productor ofreció un panorama preocupante al comparar los precios actuales con los de años pasados. “Un cajón de lechuga solía alcanzar los 60.000 pesos, mientras que ahora no supera los 15.000”, ilustró. Esta drástica diferencia evidencia la dificultad del sector para mantener márgenes de rentabilidad sostenibles.

Un mercado inestable

El funcionamiento del mercado también refleja inestabilidad. “Hay verdulerías que cierran y otras que abren; la situación económica es complicada”, destacó. Además, explicó que la producción se vende mayoritariamente en Córdoba, lo que limita las opciones de diversificación y compensación de pérdidas a través de otros mercados.

Esperanzas de mejora a corto plazo

A pesar de estos desafíos, Trucha subrayó que los productores continúan esforzándose. “La calle está dura, pero hay oportunidades para todos”, afirmó. Así, manifestaron su esperanza de que hacia junio se pueda vislumbrar una mejora en las condiciones productivas que impulse al sector.