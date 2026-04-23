Senadores republicanos impulsan plan de $70 mil millones para ICE y fronteras sin apoyo demócrata

El Senado de Estados Unidos ha dado un paso significativo al votar a favor de un plan de financiamiento de $70,000 millones destinado a las agencias de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Patrullas Fronterizas, en un intento por reactivar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un diálogo interrumpido desde febrero

Las negociaciones entre Demócratas y Republicanos han estado estancadas desde febrero, luego de la trágica muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales. Los Demócratas han exigido cambios de política que equitaban a ICE y a Patrullas Fronterizas a las fuerzas policiales, requiriendo órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas.

Proceso de Reconciliación Presupuestaria

Los Republicanos están utilizando un proceso complejo de reconciliación presupuestaria para asegurar fondos para estas agencias, un método que también les permitió aprobar el paquete de recortes impositivos del expresidente Trump el año pasado sin el apoyo Demócrata.

Declaraciones de Líderes del Senado

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, afirmó:

“Hay un proceso de múltiples pasos que tenemos por delante, pero al final los Republicanos habremos ayudado a garantizar que las fronteras de América estén seguras y evitar que los Demócratas desfinancen estas agencias importantes.”

¿Por qué la Urgencia?

El financiamiento del DHS había expirado hace más de nueve semanas. Aparte de ICE y Patrullas Fronterizas, el Senado también aprobó fondos para otras operaciones del DHS que, sin embargo, están estancados en la Cámara de Representantes debido a las exigencias de algunos Republicanos de incluir a las agencias de inmigración.

Resultados del Votación

La resolución final fue aprobada con una votación de 50 a 48, poco después de las 3:30 a.m. hora del Este, en una sesión maratónica de votación que comenzó el miércoles y se extendió hasta la madrugada del jueves.

Otros Anuncios Relevantes

En el contexto político actual, el Pentágono anunció la salida inmediata del Secretario de la Marina, John C. Phelan, siendo reemplazado por Hung Cao, un ex candidato político. Además, se han presentado denuncias sobre un posible rescate financiero para la aerolínea Spirit, generando críticas por parte de senadores Republicanos.

Impacto Político

La muerte del representante Demócrata David Scott, a los 80 años, resalta el momento turbulento que vive el Congreso, siendo esta la quinta baja en el último año. La política de inmigración sigue polarizando a ambos partidos, añadiendo tensión a la agenda legislativa.