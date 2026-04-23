Sant Jordi inunda Cataluña de libros y rosas

La emblemática celebración de Sant Jordi transforma hoy Barcelona y toda Cataluña en un vibrante espectáculo literario y floral, atrayendo multitudes a sus calles en un clima soleado lleno de energía.

Una Fiesta Única y Desbordante de Cultura

Desde primera hora del día, las calles de Barcelona y otros rincones de Cataluña se han llenado de color y vida con los tradicionales puestos de libros y rosas. Esta celebración, que se siente como un verdadero milagro, ha cambiado drásticamente el ambiente habitual de las ciudades y pueblos, invitando a todos a disfrutar al aire libre.

Palabras del Alcalde

En el arranque de la jornada, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, manifestó su orgullo por la singularidad de Sant Jordi, destacando que «no pasa en ningún otro lugar del mundo». Este espíritu festivo se respira en cada rincón de la ciudad, donde los ciudadanos muestran su amor por la literatura y la cultura.

Navegando entre Multitudes

A medida que se acerca el mediodía, la afluencia de personas ha creado grandes concentraciones en el centro de la ciudad, a pesar de los esfuerzos de la Cambra del Llibre de Catalunya y el Gremi de Llibreters por ampliar los espacios para facilitar la circulación. Sin embargo, la alegría de la jornada parece superar cualquier incomodidad.

Protestas en el Camino

En el emblemático Portal de l’Àngel, los asistentes se encontraron con una manifestación de los trabajadores de las Biblioteques de Barcelona, quienes estaban en huelga para exigir mejoras en su convenio laboral. Con pancartas en mano, lograron captar la atención de los transeúntes, recordando que su lucha también forma parte del pulso cultural de la ciudad.

Visitas y Reacciones Internacionales

Atraídos por el ambiente festivo, un grupo de turistas chinos se mostró sorprendido ante la celebración, disfrutando de lo que consideraban «cool» a pesar de no estar informados sobre el evento. Sin duda, Sant Jordi también despierta la curiosidad de los visitantes, quienes se suman a la experiencia.

Estudiantes en la Calle

El Passeig de Gràcia, otra de las arterias neurálgicas de la ciudad, fue invadido por grupos de estudiantes que, como cada año, prefieren el aire libre a las aulas en esta fecha tan especial. La jornada se convierte así en una monstruosa celebración de la cultura donde todos se unen en una fiesta sin igual.

El Amor por el Papel y la Poesía

Marçal Font Espí, un poeta y librero de viejo, se unió a las actividades en Passeig de Gràcia, resaltando la excelente coordinación con otros libreros, reafirmando que Sant Jordi no es solo un evento, sino un legado cultural que se celebra con admirable fervor en Cataluña.

Un Día que Deja Huella

Mientras la jornada transcurre, la Rambla, habitualmente el epicentro de las festividades, está marcada por las obras y un aire distinto, donde el movimiento de los trabajadores se mezcla con el bullicio festivo. Sin embargo, la belleza de la celebración es inconfundible, y el aire impregna cada rincón con un suave recordatorio de la llegada de la primavera.

Un Sant Jordi lleno de vida y emoción, donde cada libro y cada rosa cuentan una historia, invitando a todos a ser parte de esta rica tradición.