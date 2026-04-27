Dólar en Córdoba: Cotización del lunes 27 de abril

La jornada del lunes 27 de abril trae novedades en el mercado cambiario argentino, con el dólar oficial marcando nuevas cotizaciones y ajustes significativos en las bandas establecidas por el Gobierno nacional.

Al inicio de esta semana, el dólar oficial en el Banco Nación se ubica en 1.370 pesos para la venta y 1.420 pesos para la compra. Este ajuste responde a las nuevas bandas impuestas entre 1.000 y 1.500 pesos, diseñadas para permitir una mayor fluidez en el mercado cambiario.

Cotizaciones del Dólar Blue

El contexto del dólar blue también se mantiene expectante, aunque aún no se han publicado cifras exactas para esta jornada. Este mercado paralelo suele tener variaciones significativas y es seguido de cerca por los analistas financieros.

Cotización del Dólar MEP

En cuanto al dólar MEP, su cotización se presenta en $1.439,96 para la compra y $1.440,89 para la venta. Este valor también refleja las tensiones en el mercado de cambios.

Variaciones en las Entidades Bancarias

Es importante destacar que la cotización del dólar oficial puede variar significativamente entre las distintas entidades financieras. A continuación, se detallan los precios en algunos bancos destacados:

Bancor

– Compra: $1.370

– Venta: $1.430

BBVA

– Compra: $1.370

– Venta: $1.420

ICBC

– Compra: $1.375

– Venta: $1.435

Banco Supervielle

– Compra: $1.368

– Venta: $1.418