Explora paisajes extremos, aguas termales y la sorprendente llegada de mosquitos

Islandia, históricamente evitando estos nuisibles, ahora enfrenta un nuevo desafío con la llegada de una especie de mosquito que podría alterar su ecosistema único.

Los mosquitos, al ser conocidos por su carácter molesto y la capacidad de transmitir enfermedades como el dengue y la malaria, son motivo de preocupación, especialmente para aquellos que planean visitar nuevas tierras. Islandia, un destino famoso por su frías temperaturas y paisajes impresionantes, ha logrado durante mucho tiempo mantener a estos insectos a raya. Sin embargo, esto ha cambiado recientemente y se encendieron las alarmas.

Un descubrimiento inesperado en el norte de Islandia

En octubre de 2025, el Instituto Islandés de Historia Natural anunció la llegada del mosquito Culiseta annulata. Este hallazgo fue realizado por Björn Hjaltason, un entusiasta de la entomología, quien encontró tres ejemplares en una granja de Kjós, ubicada a una hora de la capital, Reikiavik. Utilizando un método peculiar que involucra telas empapadas en vino azucarado, logró atraer a los insectos.

Características de la especie invasora

El Culiseta annulata no es un mosquito cualquiera. Con más de 3000 especies de mosquitos en el mundo, este se destaca por su tamaño y su adaptación a climas fríos, buscando refugio en estructuras humanas durante el invierno. Su presencia en países europeos como el Reino Unido y en otras regiones nórdicas ha alertado a los científicos sobre su capacidad para adaptarse y sobrevivir.

Impacto del cambio climático y el turismo

La llegada de este mosquito se vincula con varios factores: el aumento de vuelos, cruceros y el transporte de mercancías, que facilitan su desplazamiento. Además, el crecimiento del turismo en la isla y el efecto del calentamiento global están creando condiciones más favorables para la proliferación de estos insectos.

La respuesta de los investigadores

Este fenómeno no es aislado; Islandia ha visto un incremento en la diversidad de insectos en las últimas cuatro décadas, conforme indaga Gisli Mar Gislason, un experto de la Universidad de Islandia. El Instituto Islandés de Historia Natural estará vigilando la situación para observar si estos mosquitos se asientan o si el frío invierno, aún presente, los mantendrá a raya.

¿Un nuevo desafío para el país vikingo?

Por el momento, la presencia de estos mosquitos plantea más preguntas que respuestas. A medida que se acerque la primavera y el verano, la comunidad científica estará atenta a los cambios en el ecosistema islandés. El futuro de Islandia como un refugio libre de insectos depende de cómo estas nuevas dinámicas se desarrollen.