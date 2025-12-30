Dólar en Córdoba: Cotización del martes 30 de diciembre

La cotización del dólar oficial en Argentina ha mostrado movimientos significativos. Este martes 30 de diciembre, el dólar se vende a 1.475 pesos, mientras que para la compra se encuentra en 1.425 pesos.

El Gobierno ha implementado bandas que oscilan entre $1.000 y $1.500 pesos para permitir que la moneda estadounidense tenga una mayor fluidez.

Situación del Dólar Banco Nación

En el Banco Nación, el dólar oficial se sitúa en los siguientes valores:

Dólar Blue y sus especificaciones

A continuación, exploraremos las cotizaciones de otras variantes del dólar en el mercado.

Dólar MEP en Detalle

El dólar MEP se negocia a $1.484,19 para la compra y $1.487,00 para la venta.

Comparativa entre Entidades Financieras

La cotización del dólar oficial varía dependiendo de cada entidad bancaria. A continuación, se presentan los precios en varios bancos destacados:

Bancor

– Compra: $1.425

– Venta: $1.485

BBVA

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

ICBC

– Compra: $1.415

– Venta: $1.475

Banco Galicia

– Compra: $1.420

– Venta: $1.470

Banco Santander

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

Banco Credicoop

– Compra: $1.425

– Venta: $1.475

Banco Macro

– Compra: $1.415

– Venta: $1.485

Banco Supervielle

– Compra: $1.434

– Venta: $1.474