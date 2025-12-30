Dólar en Córdoba: Cotización del martes 30 de diciembre

El Dólar Oficial Este Martes: Conocé las Cotizaciones y Variaciones
La cotización del dólar oficial en Argentina ha mostrado movimientos significativos. Este martes 30 de diciembre, el dólar se vende a 1.475 pesos, mientras que para la compra se encuentra en 1.425 pesos.
El Gobierno ha implementado bandas que oscilan entre $1.000 y $1.500 pesos para permitir que la moneda estadounidense tenga una mayor fluidez.
Situación del Dólar Banco Nación
En el Banco Nación, el dólar oficial se sitúa en los siguientes valores:
Dólar Blue y sus especificaciones
A continuación, exploraremos las cotizaciones de otras variantes del dólar en el mercado.
Dólar MEP en Detalle
El dólar MEP se negocia a $1.484,19 para la compra y $1.487,00 para la venta.
Comparativa entre Entidades Financieras
La cotización del dólar oficial varía dependiendo de cada entidad bancaria. A continuación, se presentan los precios en varios bancos destacados:
Bancor
– Compra: $1.425
– Venta: $1.485
BBVA
– Compra: $1.425
– Venta: $1.475
ICBC
– Compra: $1.415
– Venta: $1.475
Banco Galicia
– Compra: $1.420
– Venta: $1.470
Banco Santander
– Compra: $1.425
– Venta: $1.475
Banco Credicoop
– Compra: $1.425
– Venta: $1.475
Banco Macro
– Compra: $1.415
– Venta: $1.485
Banco Supervielle
– Compra: $1.434
– Venta: $1.474