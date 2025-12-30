Descubre el Episodio 3 de la Temporada 2 en Prime Video: Estreno, Horario y Sinopsis

La adrenalina no cesa en el Yermo mientras los seguidores de Fallout se preparan para un nuevo episodio. La segunda temporada, que se ha vuelto todo un fenómeno desde su estreno, se adentra en profundidad en la historia y el universo que atrapó a millones.

La segunda temporada de Fallout en Prime Video ha superado todas las expectativas desde su lanzamiento el 16 de diciembre. Con un impresionante despliegue visual y narrativo, la serie ha ampliado su universo, explorando las penurias de una California post-nuclear, justo a tiempo para la llegada del capítulo 3.

Próximo Estreno: Capítulo 3 de Fallout

Los fanáticos ya pueden marcar sus calendarios: el 31 de diciembre, será el día en que se estrene el próximo episodio. Este nuevo formato semanal planificado por Prime Video promete mantener a la audiencia en vilo, permitiendo que cada giro en la trama sea completamente digerido.

Horarios de Estreno por País

Aquí están los horarios para que estés preparado y no te pierdas ni un segundo de acción:

Estados Unidos: 3:00 a.m. (ET) // 12:00 a.m. (PT).

3:00 a.m. (ET) // 12:00 a.m. (PT). Argentina, Brasil y Chile: 5:00 a.m.

5:00 a.m. España: 9:00 a.m.

Un Vistazo al Capítulo 3

Este episodio se adentra en un drama de traiciones y alianzas. Con flashbacks a la mítica Las Vegas post-apocalíptica, los personajes se enfrentarán a decisiones cruciales que pondrán a prueba su lealtad y recursos. El altruismo de Lucy será puesto a prueba, mientras que Maximus descubrirá que la Hermandad del Acero está colapsando desde adentro.

Novedades de la Temporada 2

La segunda temporada cuenta con 8 episodios y ha establecido una conexión sin precedentes con los videojuegos de la saga. Los nuevos personajes como Robert House y el intrigante papel de Macaulay Culkin prometen llevar la narrativa a nuevas alturas.

Una Ciudad que Cambia Todo: New Vegas

La icónica ciudad de New Vegas será un escenario central, donde los conflictos entre facciones y personajes se entrelazan en un ambiente de supervivencia y estrategia. La serie no solo recupera la esencia de los videojuegos sino también introduce innovaciones que seguramente sorprenderán incluso a los fanáticos más leales.

¿Qué Jugar Antes del Estreno?

Si deseas sumergirte aún más en el universo de Fallout antes del capítulo 3, notablemente, Fallout: New Vegas y sus predecesores son absolutamente fundamentales para captar las sutilezas de la trama y la historia en contexto.