Victorias y conflictos: El PJ aprueba los nombramientos de Llaryora en medio de tensiones en JxC

La noche del lunes se tornó candente en la Legislatura de Córdoba, donde un enfrentamiento político marcó el tratamiento de los pliegos para roles fundamentales en el Ministerio Público Fiscal y la nueva Procuración Penitenciaria, propuestas del Ejecutivo que generaron resistencia entre opositores.

En un clima de intensa confrontación, las discusiones sobre estos nombramientos revelaron una profunda división. La oposición acusó al oficialismo de «cooptar» la justicia, mientras el gobierno defendió la legalidad de sus decisiones y logró la aprobación de siete pliegos enviados por el gobernador Martín Llaryora. Este episodio también evidenció tensiones dentro de Juntos por el Cambio.

Aprobación de Pliegos: Un Debate Ácido

Las primeras horas del martes marcaron un hito cuando se aprobaron los pliegos de Néstor Gómez como fiscal adjunto y de Gustavo Folloni como defensor adjunto. Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) apoyó estas designaciones, además de la nueva estructura de la Procuración Penitenciaria, la cual será liderada por Bettina Croppi, acompañada por Iván Rodríguez, Guadalupe Trillo Pellizzari y María Florencia Degano como adjuntos.

Votación Inmediata

Con un total de 35 votos a favor y dos ausencias, el oficialismo logró aprobar los pliegos. Sin embargo, los radicales Carlos Briner y Mauricio Jaimes no estuvieron presentes, lo que generó aún más controversia en el horizonte político.

Reacciones en la Oposición

Desde la UCR, Brenda Austin criticó con vehemencia el procedimiento, argumentando que permitir el control del Poder Judicial por parte del gobernador es inaceptable. Su rechazo fue categórico: «No seremos cómplices de este cooptamiento». Además, cuestionó los elevados sueldos asociados con la nueva Procuración Penitenciaria, sugiriendo un contexto de ajuste fiscal.

Por su parte, otros líderes opositores como Agustín Spaccesi expresaron su desacuerdo con la creación de estos nuevos cargos, fomentando la idea de una supuesta alianza entre el peronismo y la UCR.

Divisiones Internas en Juntos por el Cambio

Las tensiones entre los radicales se hicieron evidentes cuando Walter Nostrala apuntó a la existencia de negociaciones en la UCR, insinuando que algunos dirigentes falsamente «radicales» habían acordado designaciones con el oficialismo. Las diferencias internas en el bloque generaron especulaciones sobre la cohesión de la oposición ante las elecciones venideras.

Defensa del Oficialismo

El jefe del bloque HUxC, Facundo Torres, defendió el proceso de votación y aseguró que las designaciones son legítimas según la ley. Insistió en que la democracia exige que la mayoría decida y desmintió cualquier intento del gobernador de «copar» la justicia. «Aquí no hay nada ilegal; todo es parte de un proceso establecido», enfatizó.

A pesar de la tormentosa sesión, el oficialismo se mostró firme en su rumbo, mientras la oposición sigue fracturada y con críticas latentes. El clima político en Córdoba se mantiene en ebullición, con miras a los desafíos que se avecinan.