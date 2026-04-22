Dólar en Córdoba: Cotización del miércoles 22 de abril

Las cifras del dólar oficial y otras cotizaciones de la divisa estadounidense reflejan una jornada clave para la economía argentina. Con un nuevo esquema de precios, el gobierno busca estabilidad en un mercado fluctuante.

Este miércoles 22 de abril, el dólar oficial en el Banco Nación se encuentra a la venta en $1.350, mientras que la compra se sitúa en $1.400.

El Gobierno nacional ha implementado bandas de fluctuación que oscilan entre $1.000 y $1.500 para facilitar la regulación del dólar.

Situación del Dólar Banco Nación

La cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera, reflejando la dinámica del mercado. Entre las opciones disponibles, el Banco Nación sigue siendo una referencia clave.

Dólar Blue: Un Mercado Paralelo

El dólar blue, que opera en el mercado informal, presenta diferencias significativas con respecto al dólar oficial. Los inversores deben estar atentos a estas variaciones para decidir sus estrategias de compra y venta.

Dólar MEP: Una Alternativa Atractiva

En el segmento del dólar MEP, la cotización se establece en $1.418,03 para la compra y $1.418,63 para la venta, ofreciendo otra opción para aquellos que buscan alternativas en la compra de dólares.

Cotizaciones en Diferentes Bancos

A continuación, un resumen de las cotizaciones del dólar según diversas entidades financieras:

Bancor

– Compra: $1.350

– Venta: $1.410

BBVA

– Compra: $1.350

– Venta: $1.400

ICBC

– Compra: $1.350

– Venta: $1.405

Banco Supervielle

– Compra: $1.355

– Venta: $1.405