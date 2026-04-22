Mendoza logra que TikTok retire 1,200 publicaciones violentas: Padres podrían enfrentarse a sanciones

La situación escolar en Mendoza se agrava ante la ola de amenazas que afecta a más de 200 instituciones educativas. Ante este panorama, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, insta a los padres a revisar los dispositivos móviles de sus hijos.

En una conferencia de prensa, el ministro expuso la preocupante realidad: seis estudiantes mayores de 16 años enfrentan imputaciones por amenazas de muerte y la incitación al uso de armas en las aulas. La gravedad de la situación se manifiesta en otros 19 alumnos, algunos menores de edad, que han sido declarados contraventores y corren el riesgo de ser expulsados.

Aumento de las Amenazas en las Aulas

García Zalazar señaló que la mayoría de las amenazas se expresaron a través de pintadas en los baños de los colegios y alcanzaron su pico entre el lunes y el martes. Este fenómeno, según explicó, coincide con el aniversario de la masacre de Columbine, que ocurrió el 20 de abril de 1999.

Seguridad Intensificada en las Escuelas

Ante el aumento de llamados de emergencia, que se acercan a las 400 notificaciones al 911, más de 180 escuelas recibieron custodia policial. Sin embargo, desde este miércoles, la seguridad se restringirá a rondas de patrullas en las zonas más afectadas.

Investigación y Protocolos de Acción

La jefa de la policía provincial aseguró que, aunque muchos de los implicados son inimputables, todos estarán bajo investigación con seguimiento correspondiente. Además, se establecerán dos protocolos que se publicarán en el Boletín Oficial, detallando las medidas a seguir en situaciones de amenaza, explosivos, y conflictos sociales.

Redes Sociales y Mensajes Viralizados

En un esfuerzo por frenar la propagación de mensajes dañinos, el gobierno provincial logró que TikTok eliminara más de 1,200 publicaciones que promovían la violencia en los colegios. Al mismo tiempo, los equipos de orientación psicopedagógica organizarán sesiones extracurriculares para concientizar a alumnos y familias sobre las consecuencias de estas conductas.

Decisiones de Seguridad y Responsabilidad Familiar

La dirección de escuelas permitirá que los establecimientos decidan si los estudiantes pueden llevar mochilas, una medida muy debatida por los padres. A su vez, el fiscal Juan Manuel Sánchez informó sobre la liberación de la madre de un menor que llevó un arma de juguete a la escuela, aunque seguirá enfrentando cargos por intimidación pública agravada.

Consecuencias Legales para los Padres

García Zalazar recordó que los padres pueden ser sancionados y enfrentar multas por el comportamiento de sus hijos, según lo estipulado en el artículo 1754 del Código Civil de Mendoza. Esto implica que son responsables de los daños causados en los escolares y deberán asumir las consecuencias económicas de las acciones de sus hijos.