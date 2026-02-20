Dólar en Córdoba: Cotización del viernes 20 de febrero

Este 20 de febrero, las cifras del dólar en Argentina reflejan movimientos significativos en el mercado cambiario. Con un control estatal sobre las bandas de cotización, es esencial conocer los precios actuales para realizar transacciones informadas.

En el Banco Nación, el dólar oficial se comercializa a $1.360 para la venta y a $1.410 para la compra, marcando una tendencia de estabilidad en el mercado.

Actualización del Dólar Blue

A medida que los mercados paralelos continúan desarrollándose, el dólar blue sigue ganando relevancia entre los ciudadanos. Se recomienda consultar diversas fuentes para obtener el precio más actualizado, dado que fluctúa constantemente.

Dólar MEP en Ascenso

En el contexto financiero actual, el dólar MEP se ubica en $1.407,86 para la compra y $1.410,18 para la venta. Este tipo de cambio es fundamental para aquellos que buscan operar en el mercado de capitales.

Precios por Entidad Financiera

Las cotizaciones pueden variar entre diferentes bancos. A continuación, se presentan los valores actualizados:

Bancor

– Compra: $1.360. – Venta: $1.420.

BBVA

– Compra: $1.365. – Venta: $1.415.

ICBC

– Compra: $1.365. – Venta: $1.420.

Banco Supervielle

– Compra: $1.418. – Venta: $1.458.