60 Planes Imperdibles para Este Fin de Semana en Buenos Aires: Recitales, Teatro, Cine y Más (22-24 de febrero)

Este fin de semana, la ciudad se llena de cultura con una oferta variada que incluye recitales, teatro, cine y exposiciones. Artistas locales brillan en múltiples escenarios para disfrutar.

Música en vivo

El festival Buena Vibra regresa con un lineup espectacular. Disfruta de Wos, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Emmanuel Horvilleur y muchos más, este sábado a partir de las 15:30 en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria. Las entradas están disponibles desde $80.000.

Ricardo Montaner: Un retorno muy esperado

Tras cuatro años de ausencia, Ricardo Montaner vuelve a los escenarios con “El último regreso Tour 2026”. Vive su experiencia este sábado y domingo a las 20 en el Movistar Arena, con entradas desde $70.000.

Nueva girl band: Un toque de K-Pop

La girl band compuesta por Mariana Taurozzi, Mercedes Bitzer, Inés Civit y Lynette Ladelfa presentará su álbum “4EVER” este viernes y sábado a las 20 en el Gran Rex, con entradas desde $74.000.

Clásicos del candombe y jazz

Adéntrate en ritmos cautivadores con El Cuarteto Oriental y su pulsante fusión de candombe, jazz y baladas, este domingo en Bebop. Entradas desde $18.000.

Teatro en escena

El legendario Arturo Puig presenta “Buenas palabras”, un viaje emocional a través de diversas lecturas, en el Teatro San Martín este fin de semana a las 19:30, con entradas desde $12.000.

Rocky, el musical

Vive la historia de Rocky Balboa en el teatro Lola Membrives, con Nicolás Vázquez y Daiana Fernández, este viernes y sábado a las 19 y 22, y domingo a las 20:30. Entradas desde $30.000.

Cine para todos los gustos

No te pierdas “Parque Lezama”, una conmovedora adaptación de la obra teatral de Juan José Campanella, protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Disponible en salas a partir de este fin de semana.

Drama y pasión

La película “La historia del sonido”, protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor, explora un amor apasionado en medio de la música. ¡No te la pierdas en las principales salas!

Exposiciones culturales

Visita “El orden imposible del mundo” en la Fundación PROA, una exposición que reúne 26 artistas contemporáneos. La muestra se extiende durante todo el fin de semana de 12 a 19 horas.

Arte egipcio en Buenos Aires

El Museo de Bellas Artes presenta “Ciencia y fantasía, Egiptología y egiptofilia en la Argentina”, con más de 180 piezas que exploran la fascinación por esta antigua civilización. Abierto viernes, sábado y domingo de 11 a 19:30 horas.

Eventos gratuitos

Disfruta de un concierto acústico de Carolina de la Muela este viernes a las 20 en el Centro Cultural Borges. Entrada gratuita. Conciertos, teatro y muestras que no puedes dejar pasar.