Dos Claves que Explican el Respaldo a Milei a Pesar del Ajuste

Las últimas cifras de un sondeo nacional destacan desafíos significativos tanto para el presidente Javier Milei como para la gestión actual. Aunque el descontento con la situación económica se siente generalizado, la ciudadanía también muestra una notable resistencia a regresar a antiguas opciones políticas.

Contexto del Sondeo

El reciente estudio de Pulso Research, elaborado entre el 2 y el 9 de febrero, recopila las opiniones de 2.175 argentinos a través de un relevamiento online, y presenta un margen de error del +/- 3,5%. Esta consultora, inicialmente vinculada al PRO, ha ampliado su alcance y diversidad de clientes.

Aprobación y Desaprobación de la Gestión

Los primeros datos del sondeo muestran una grieta casi perfecta en la aprobación de la gestión del presidente. En términos de aprobación, el 44,9% está a favor (16,5% «muy bien» y 28,4% «bien»), mientras que el 45,8% expresa desaprobación (12,8% «mal» y 33% «muy mal»). Estos números reflejan una profunda preocupación.

Percepción de la Situación Económica

Cuando se indaga sobre la situación económica actual, el balance se torna alarmante: un 67,1% de los encuestados considera que la economía está «mala» o «muy mala», en contraste con solo un 26,7% que la ve positiva. Estos datos han mantenido una tendencia estable desde finales de 2024, sugiriendo que muchos no perciben mejoras.

Impacto en la Situación Personal

Asimismo, al preguntar sobre la «situación personal», aquellos que se sienten «mal» o «muy mal» alcanzan un 69,5%. Una cifra preocupante que subraya la desconfianza en el futuro inmediato.

Expectativas Futuras

El pronóstico sobre el futuro no es alentador: solo el 33,9% considera que la situación mejorará para el final del mandato de Milei, mientras que un 36,9% cree que será peor. Las expectativas han disminuido considerablemente.

Responsabilidad en la Crisis Económica

Cuando se preguntó quién es el principal responsable de la situación económica, el 47,8% de los encuestados señala a la gestión anterior como culpable, un número que ha crecido en lugar de disminuir. En contraste, el 38,9% culpa a las decisiones recientes de Milei, marcando un cambio en la percepción hacia la gestión actual.

Liderazgo de la Oposición

En cuanto al liderazgo opositor, el resultado es revelador: un 29,1% de los encuestados se identifica con el «no sabe», y el 21,1% con «nadie». La expresidenta Cristina Kirchner se ubica en el tercer lugar con un 14,6%, a pesar de su inhabilitación para ocupar cargos, mientras que Axel Kicillof emerge como la opción más viable con un 13,8%.