Dólar en Córdoba: Cotización del viernes 6 de febrero

La Cotización del Dólar en Argentina: Valores Actualizados del 6 de Febrero

El 6 de febrero trae consigo novedades en el mercado cambiario argentino. Descubre todos los detalles sobre el dólar en sus diferentes modalidades.

Dólar Oficial en Banco Nación

El dólar oficial hoy se establece en 1.460 pesos para la venta y 1.410 pesos para la compra en el Banco Nación de Argentina.

Regulación del Gobierno Nacional

Para estabilizar la divisa, el Gobierno ha dispuesto bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos, permitiendo que el dólar flote dentro de estos límites.

Cotizaciones del Dólar MEP

En el ámbito del dólar MEP, la cotización para la compra se sitúa en $1.462,45 y para la venta se eleva a $1.464,98.

Variaciones según Entidades Financieras

Los valores del dólar oficial pueden variar según cada entidad bancaria. A continuación, se detallan las precios en algunas de las principales instituciones:

Bancor

Compra: $1.410

Venta: $1.470

BBVA

Compra: $1.420

Venta: $1.470

ICBC

Compra: $1.435

Venta: $1.485

Banco Supervielle

Compra: $1.433

Venta: $1.473