Dólar en Córdoba: Cotización del viernes 6 de febrero

La Cotización del Dólar en Argentina: Valores Actualizados del 6 de Febrero
El 6 de febrero trae consigo novedades en el mercado cambiario argentino. Descubre todos los detalles sobre el dólar en sus diferentes modalidades.
Dólar Oficial en Banco Nación
El dólar oficial hoy se establece en 1.460 pesos para la venta y 1.410 pesos para la compra en el Banco Nación de Argentina.
Regulación del Gobierno Nacional
Para estabilizar la divisa, el Gobierno ha dispuesto bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos, permitiendo que el dólar flote dentro de estos límites.
Cotizaciones del Dólar MEP
En el ámbito del dólar MEP, la cotización para la compra se sitúa en $1.462,45 y para la venta se eleva a $1.464,98.
Variaciones según Entidades Financieras
Los valores del dólar oficial pueden variar según cada entidad bancaria. A continuación, se detallan las precios en algunas de las principales instituciones:
Bancor
Compra: $1.410
Venta: $1.470
BBVA
Compra: $1.420
Venta: $1.470
ICBC
Compra: $1.435
Venta: $1.485
Banco Supervielle
Compra: $1.433
Venta: $1.473