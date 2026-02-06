Las Ciudades de EE. UU. Donde Jugará Argentina: Tu Guía para el Viaje Soñado

El próximo Mundial no solo será una celebración del fútbol, sino también una oportunidad de descubrir nuevas culturas y paisajes. Con miles de argentinos listos para emprender el viaje, el evento en EE. UU., Canadá y México promete ser inolvidable.

Creciente Pasión por el Fútbol: Proyecciones para 2026

Cada Copa del Mundo despierta el fervor nacional, y las cifras lo confirman. En Brasil 2014, más de 60.000 argentinos se aventuraron al torneo; en Rusia 2018, fueron cerca de 35.000; y en Qatar 2022, la cifra ascendió a más de 45.000, a pesar de los desafíos logísticos y económicos.

Expectativas que Superan los 70.000 Viajeros

Para el Mundial 2026, se prevé que más de 70.000 argentinos realicen el viaje, motivados no solo por el amor al fútbol, sino por la oportunidad de combinar la emoción de los partidos con un gran viaje turístico.

Un Mundial Expandido y Diversificado

Esta edición marcará un cambio significativo en la dinámica del torneo, al contar con 48 equipos y múltiples sedes, ofreciendo a los turistas un amplio espectro de itinerarios. Ya no habrá una única ciudad-base, lo que permitirá a los viajeros explorar diferentes destinos en un recorrido integrado a lo largo del mes del evento.

Combinando Fútbol y Turismo

Los aficionados argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar no solo de los partidos, sino también de la rica historia y cultura de cada ciudad. Con el debut previsto para el 16 de junio en Kansas City contra Argelia, seguido por los enfrentamientos en Dallas, los argentinos podrán descubrir la auténtica hospitalidad estadounidense mientras viven la fiebre futbolística.