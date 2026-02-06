Gerard Butler lucha por salvar a su familia en ‘El día del fin del mundo: Migración’

La secuela de la exitosa película de catástrofes vuelve a reunir a la familia Garrity en un mundo devastado, enfrentando retos mayores y decisiones cruciales por su supervivencia.

La acción y el suspenso se apoderan nuevamente de la pantalla en El día del fin del mundo: Migración. Esta secuela trae de vuelta a los protagonistas que debemos seguir en su lucha por adaptarse a un mundo completamente cambiado tras el impacto del cometa Clarke, que arrasó con gran parte de la Tierra.

Una Historia de Sobrevivencia Familiar

Los Garrity, liderados por el valiente John (interpretado por Gerard Butler), intentan sobrevivir en un búnker en Groenlandia, lejos de las tormentas radiactivas que devastan su entorno. Sin embargo, las dificultades no cesan, y la escasez de alimentos plantea una dura elección: quedarse en un refugio seguro pero insostenible o arriesgarlo todo en busca de un nuevo hogar.

Decisión Forzada por el Caos

La decisión se torna urgente cuando un terremoto los empuja a abandonar su escondite. Junto a la madre Allison (Morena Baccarin) y su hijo Nathan (Roman Griffin Davis), la familia se embarca en una peligrosa travesía a través del Atlántico. Su objetivo: alcanzar el cráter dejado por el cometa en el sur de Francia, donde una científica sugiere que podrían encontrar un refugio seguro.

Desafíos en el Camino a una Nueva Vida

Sin embargo, el viaje no estará exento de peligros. Desde los vándalos que asolan el continente hasta las condiciones climáticas adversas, los Garrity se enfrentan a un destino incierto en un mundo post-apocalíptico, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Colaboración Creativa en la Dirección

Ric Roman Waugh repite como director, tras haber trabajado previamente con Butler en otras entregas. A pesar de los notables esfuerzos en acción y secuencias de suspenso, la película deja al espectador con la sensación de que un guion más sólido podría enriquecer esta historia surcada de desafíos.

Más Allá de los Efectos Especiales

Aunque la trama no se centra en los efectos visuales espectaculares, el verdadero impacto radica en la interacción emocional entre los personajes. La conexión familiar en medio del caos es la que realmente cautiva a la audiencia y da sentido a su lucha por la supervivencia.

Datos Esenciales de la Película

Título: El día del fin del mundo: Migración

Año: 2026

Producción: Reino Unido / Estados Unidos

Duración: 98 minutos

Clasificación: SAM 13

Director: Ric Roman Waugh

Reparto: Gerard Butler, Roman Griffin Davis, Morena Baccarin, Amber Rose Revah.

Estreno en salas: Cinemark Palermo, Caballito, Hoyts Unicenter, entre otros.