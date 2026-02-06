De Ministro a Primer Presidente: La Sorprendente Ascensión de Rivadavia en 24 Horas

El Nacimiento de la Presidencia en las Provincias Unidas: Un Hito Histórico

En 1826, las Provincias Unidas del Río de la Plata enfrentaban desafíos cruciales que llevaron a la instauración de la figura presidencial, redefiniendo el rumbo político del país.

Las Provincias Unidas del Río de la Plata vivían una encrucijada compleja a comienzos de 1826. La caída del Directorio en 1820 había dejado una estructura política debilitada, sin un claro Poder Ejecutivo Nacional. En medio de la guerra con el Imperio del Brasil y las disputas territoriales por la Banda Oriental (actual Uruguay), los líderes políticos entendieron la imperiosa necesidad de un liderazgo central para coordinar esfuerzos bélicos, recaudar fondos y establecer una política exterior eficaz.

La Creación del Cargo Presidencial

En este contexto, el Congreso General Constituyente, que había comenzado sus sesiones en diciembre de 1824 con el propósito de redactar una constitución, se vio obligado a acelerar su labor ante la situación bélica y política. Así, el 6 de febrero de 1826, se aprobó una ley que instituyó la figura del Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, confiriéndole amplias potestades para dirigir el Ejecutivo y unificar la conducción del Estado y de la guerra.

Rivadavia: Primer Presidente y Sus Reformas Visión Moderna del Estado

El 7 de febrero de 1826, Bernardino de la Trinidad González Rivadavia fue elegido presidente por una asamblea electoral. Rivadavia, nacido en Buenos Aires en 1780, había destacado en el ámbito político desde las primeras luchas por la independencia. Como exfuncionario del Primer Triunvirato y ministro del gobernador Martín Rodríguez, se había erigido como uno de los principales defensores de un gobierno nacional.

Su mandato marcó el inicio de un nuevo modelo de organización estatal. Entre sus reformas más notables se encuentran la creación de la Universidad de Buenos Aires, la eliminación de los tribunales eclesiásticos y la abolición del diezmo. Además, promovió una política económica liberal que fomentaba el libre comercio y las inversiones extranjeras.

Centralismo vs. Autonomía: Un Debate Caliente

Aunque la creación del cargo presidencial respondía a necesidades operativas provocadas por la guerra, también tuvo consecuencias políticas profundas. La Ley de Presidencia y la posterior elaboración de una constitución con un enfoque centralista generaron resistencias, especialmente en provincias como Córdoba y Santa Fe, que se oponían a la pérdida de autonomía en favor del poder del presidente y del Congreso de Buenos Aires.

El choque entre unitarios y federales se intensificó, siendo figuras como Juan Facundo Quiroga los que se levantaron como baluartes de la resistencia contra el proyecto unitario, sembrando así las semillas de conflictos civiles que marcarían el siglo XIX argentino.

Breve pero Intensa Presidencia

Rivadavia asumió el 8 de febrero de 1826, pero su presidencia, aunque histórica, fue efímera. Renunció el 27 de junio de 1827, tras enfrentarse a un amplio rechazo a su plan constitucional y dificultades en la guerra con Brasil. Su intento de institucionalizar un diseño moderno de Estado chocó con una realidad social fragmentada, caracterizada por identidades regionales fuertes.

Tras su renuncia, Vicente López y Planes ocupó la presidencia provisional, aunque el gobierno nacional se disolvió rápidamente ante la falta de consenso provincial.

Legado de Rivadavia en la Historia Argentina

A pesar de la brevedad de su mandato, Rivadavia dejó una huella imborrable en la política argentina. Introdujo la figura presidencial en la escena republicana y anticipó debates fundamentales que continuarían por décadas. Conceptos como “República Argentina” y la idea de un Estado centralizado se consolidaron y seguirían influyendo en el desarrollo político del país.