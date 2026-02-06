Nuevo restaurante en Puerto Madero: ¡Imperdible milanesa de bife de chorizo y clásicos reinventados!

Puerto Madero: La Evolución Gastronómica de un Ícono Porteño

La oferta culinaria de Puerto Madero ha sabido reinventarse a lo largo de los años, adaptándose a los cambios en gustos y realidades económicas. Este vibrante polo gastronómico no solo ha sobrevivido, sino que ha florecido en su evolución.

La transformación de Puerto Madero inició en 1989 y, desde entonces, ha sido testigo de numerosas corrientes culturales y económicas que han modificado su propuesta gastronómica. A diferencia de otros barrios de la ciudad, aquí los restaurantes han sabido adaptarse al paso del tiempo, manteniéndose relevantes y atractivos.

Un Barrio de Cambios Generacionales

Las nuevas generaciones traen consigo una variedad de gustos y preferencias, impulsando un dinamismo en el sector que es clave para entender el desarrollo de esta área. Los primeros restaurantes que dieron vida a Puerto Madero, como Katrine, Cholila, Bice y Happening, fueron pioneros en crear un espacio culinario único. Muchos de ellos han logrado adaptarse y evolucionar, mientras que otros han quedado en el camino.

Nuevas Oportunidades y Conceptos Modernos

En los últimos años, la explosión inmobiliaria y el desarrollo del Paseo del Bajo han redefinido el mapa gastronómico de Puerto Madero. Nuevos espacios han surgido al lado de los clásicos, ofreciendo menus más ágiles que satisfacen los antojos tanto de locales como de turistas.

Fernando Cornicelli: El Visionario Detrás del Nuevo Restaurante

Entre los nuevos talentos de la gastronomía se encuentra Fernando Cornicelli, un experto en el desarrollo de conceptos culinarios. Tras años de viajes que enriquecieron su paladar, en 2024 se le presentó la oportunidad de dar vida a un nuevo restaurante que prometía una fusión de sabores y propuestas arquitectónicas innovadoras.

Un Espacio Moderno que Simboliza la Diversidad Culinaria

En noviembre de 2025, el sueño de Cornicelli se materializó en un restaurante amplio y luminoso, con una barra impactante que invita a descubrir la carta que amalgama platos tradicionales con presentaciones contemporáneas.

Platos que Cautivan

Entre las delicias que se ofrecen, el steak tartare destaca por su cuidadosa presentación, con cubitos de carne que absorben especias, acompañados por una yema de huevo crocante y pan de masa madre.

@Langostinos a la Parrilla

Los langostinos grillados son tiernos y jugosos, complementados con un aceite de pimentón de Cachi y crujientes chips de ajo. La milanesa de bife de chorizo, conocida por su empanado rústico y sabor profundo, se sirve con un suave puré de papas y una mayonesa de hierbas.

Inigualable Hamburguesa y Cierre Dulce

La hamburguesa de la casa es una joya: pequeña y con un pan esponjoso, acompañada de panceta y queso azul. Las papas fritas, cocinadas tres veces y aliñadas con aceite de trufa y mostaza de Dijon, complementan perfectamente esta delicia. Para cerrar, un creme brûlée que promete conquistar a los más golosos.