HODL: El mantra que los inversores adoptan en la crisis cripto

En tiempos de caídas del mercado cripto, una palabra se erige como símbolo de resistencia entre los inversores: HODL. Conocé su origen y la filosofía que anima a muchos a mantener sus activos en medio del caos financiero.

En el contexto actual de decaída del precio de Bitcoin, crece la relevancia de una palabra que resuena entre ahorristas y grandes inversores: HODL.

Durante cada crisis, muchos deciden no vender en momentos de incertidumbre, aferrándose a la idea de mantener sus activos a largo plazo. A esta mentalidad se le denomina HODL.

HODL es una forma incorrecta de escribir «hold», que en español significa «mantener». En el universo cripto, esta palabra describe la decisión de conservar criptomonedas como Bitcoin, independientemente de las caídas bruscas del mercado.

Quienes adoptan esta estrategia, comprando Bitcoin u otros criptoactivos y eligiendo no vender a pesar de la presión del mercado, son conocidos como HODLers.

Al momento de redactar esta pieza, BTC se cotiza en Binance alrededor de los u$s65.500, tras sufrir un desplome del 20% en la última semana, llegando incluso a tocar los u$s60.000.

HODL: Del Error Tipográfico a un Símbolo Cripto

El término cobró vida en 2013, un año decisivo para Bitcoin. En este período, su valor pasó de u$s15 a más de u$s1.100 en cuestión de meses, antes de experimentar una caída drástica que dejó a muchos inversores en un aprieto.

En ese contexto, un usuario del foro Bitcointalk, conocido como GameKyuubi, expresó que, al no ser un gran trader, su única opción era no vender.

En su mensaje escribió «I AM HODLING», con un error que no corrigió, lo que provocó que el término se viralizara entre la comunidad cripto, convirtiéndose rápidamente en un símbolo de resistencia.

Con el tiempo, el término adquirió una interpretación adicional: Hold On for Dear Life, que representa la noción de aguantar a toda costa. En la actualidad, resurge cada vez que el mercado enfrenta dificultades.

Las Razones Detrás del HODL en Momentos Críticos

Para quienes apoyan la estrategia HODL, las caídas son vistas como parte del ciclo natural del mercado. Argumentan que tratar de predecir el momento perfecto para salir suele resultar en pérdidas, mientras que el verdadero valor se revela a largo plazo.

No obstante, esta táctica no es adecuada para todos. El mercado cripto sigue siendo inherentemente volátil, y no existe un enfoque infalible. Por ello, expertos sugieren comprender a fondo cada proyecto, evaluar el perfil de riesgo y no invertir más de lo que uno está dispuesto a perder.

En un entorno de precios bajistas y ansiedad entre los inversores, HODL vuelve a estar en el centro de atención como una respuesta clásica del ecosistema cripto ante la crisis.