Dólar Estable: El Banco Central Actúa como Comprador

En un momento donde la economía argentina enfrenta desafíos estructurales, el dólar presenta una sorprendente estabilidad. A pesar de la volatilidad habitual, el panorama cambiario muestra señales de calma, permitiendo al Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervenir en el mercado sin generar sobresaltos.

Un Mercado en Equilibrio

La clave de esta estabilidad radica en una abundante oferta de divisas. Las últimas semanas han visto un aumento en los ingresos de dólares desde el sector agropecuario, superando la demanda actual. Esto posiciona al Banco Central en una situación favorable, permitiéndole intervenir sin provocar un aumento significativo en el precio de la moneda estadounidense.

“El flujo de dólares del agro ha generado un exceso temporal que permite al Central actuar sin que el tipo de cambio se dispare», explica el economista Mariano Ricciardi a PERFIL. Este contexto evita que la moneda local pierda más valor y contribuye a una calma relativa en el mercado cambiario.

Las Expectativas del Mercado

Otro aspecto vital en esta dinámica es el cambio en las expectativas de los agentes económicos. La sensación actual es que no se anticipa un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo, lo que reduce la demanda precautoria de dólares.

Al respecto, el economista Alberto Ruskoleiker señala: “Con la llegada de la cosecha gruesa, debemos esperar un incremento de dólares al BCRA. En este contexto, no hay motivos para pensar que el tipo de cambio suba significativamente en el corto plazo”.

Intervención del Banco Central: Estrategia de Acumulación

El BCRA ha estado acumulando reservas de manera constante, aprovechando el contexto de alta oferta. A lo largo de 2023, ha realizado compras que totalizan aproximadamente US$ 5.533 millones, lo que muestra un compromiso con la reestructuración de su posición externa. Este enfoque se ha llevado a cabo sin generar presiones inflacionarias en el tipo de cambio.

Desde que empezó el año, las reservas han aumentado en US$ 4.245 millones, pero es crucial mencionar que parte de estas adquisiciones se han utilizado para enfrentar vencimientos de deuda, lo que limita la acumulación efectiva de reservas para el BCRA.

Por otro lado, según un informe de la consultora Invecq, las compras en el primer trimestre de este año duplican las realizadas durante el mismo periodo de 2025, destacando una tendencia significativa en las intervenciones del Central.

Niveles de Reservas Actuales

Actualmente, las reservas netas del BCRA se estiman en US$ 271 millones. Esto refleja un panorama complicado, dado que las reservas brutas alcanzan US$ 45.410 millones, pero necesitan sustraer compromisos y pasivos que afectan la liquidez real.

El futuro de la moneda argentina aún es incierto, pero el enfoque actual del Banco Central y la mejor oferta de divisas ofrecen un respiro, aunque quizás temporal, en el convulso escenario económico del país.