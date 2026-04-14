La Fragata Libertad zarpa en su travesía internacional: 9 puertos en 142 días.

El emblemático buque escuela de la Armada Argentina comenzó su travesía internacional con escalas en Brasil, Estados Unidos, Jamaica y Puerto Rico, durante la cual se llevará a cabo la formación de los nuevos guardiamarinas.

La Fragata ARA Libertad partió del Apostadero Naval Buenos Aires, marcando el inicio de una nueva expedición que se extenderá por un total de 142 días. Esta misión contará con la visita a nueve puertos del continente americano antes de su esperado regreso a suelo argentino en septiembre.

Composición de la Tripulación y Formación de los Guardiamarinas

Este tradicional buque a vela lleva a bordo una descollante dotación compuesta por oficiales, suboficiales y 45 guardiamarinas, quienes están en la recta final de su formación profesional en navegación oceánica. Estos marinos provienen de diferentes provincias de Argentina, aportando un valioso sentido federal a la educación naval del país.

Un Rol Diplomático en Alto Mar

Aparte de su propósito académico, este viaje es crucial en términos diplomáticos, con la fragata actuando como embajadora de Argentina en diversos puertos internacionales y en reuniones de grandes veleros escuela. Uno de los momentos más destacados será la participación en actos protocolares con motivo de los 250 años de independencia de los Estados Unidos, un hito que ocupa un lugar preeminente en la agenda de este año.

Itinerario Detallado de la Navegación

El 54.º Viaje de Instrucción incluye escalas estratégicas en las siguientes ubicaciones de América:

Fortaleza (Brasil): del 1 al 5 de mayo.

New Orleans (Estados Unidos): del 28 de mayo al 1 de junio.

Norfolk (Estados Unidos): del 19 al 24 de junio.

Baltimore (Estados Unidos): del 25 de junio al 1 de julio.

New York (Estados Unidos): del 4 al 8 de julio.

Boston (Estados Unidos): del 11 al 16 de julio.

Kingston (Jamaica): del 1 al 5 de agosto.

San Juan (Puerto Rico): inicia el 9 de agosto, con una permanencia de cuatro días.

Río de Janeiro (Brasil): del 6 al 10 de septiembre.

El Regreso a Buenos Aires

Una vez completada su actividad en los puertos internacionales, la fragata iniciará su travesía de retorno a Argentina. Se prevé que la llegada a la rada del Río de la Plata se produzca entre el 17 y 18 de septiembre, finalizando su recorrido en el Apostadero Naval Buenos Aires el 19 de ese mes.

Con información de NA.