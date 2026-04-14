Belo Flights: Descubre la Nueva Herramienta para Reservar Vuelos Internacionales

Belo Travel da un gran paso adelante al lanzar Belo Flights, una herramienta innovadora que permite a los usuarios buscar y reservar vuelos internacionales de manera sencilla directamente desde su página.

La reciente incorporación de Belo Flights amplía significativamente la oferta de la plataforma, que ya incluía hospedajes en todo el mundo, posicionando a Belo como un referente integral para los viajeros contemporáneos.

Descubre las Ventajas de Belo Flights

Con Belo Flights, los usuarios pueden acceder a vuelos de las principales aerolíneas, como Aerolíneas Argentinas, LATAM, GOL y Avianca. Un diferencial destacable es que, en muchos casos, los precios que ofrece Belo son más competitivos que los de las páginas oficiales de las aerolíneas.

La Perspectiva del CEO de Belo

“Desde 2023, nuestro enfoque es ofrecer una experiencia excepcional relacionada con el turismo”, comparte Manuel Beaudroit, CEO y cofundador de Belo. “De cara al Mundial, queremos establecernos como una de las mejores opciones para adquirir pasajes, hospedajes y seguros de viaje”, añade con entusiasmo.

Manuel Beaudroit, CEO de Belo: «Antes del Mundial, queremos posicionarnos como una alternativa atractiva.»

Facilidad de Pago en Dólares

Una de las características más appréciadas por los usuarios es que todas las tarifas de vuelos reservados a través de Belo Flights incluyen equipaje de mano, lo que ayuda a economizar costos adicionales. Además, ofrece la opción de pagar con tarjeta en dólares, facilitando así el acceso a quienes prefieren esta moneda o son viajeros internacionales.

Cómo Navegar en Belo Flights

El proceso de reserva en Belo Flights es intuitivo y fácil de seguir. Para comenzar, el usuario debe:

Ingresar al sitio web oficial de la plataforma en travel.belo.app.

Una vez allí, hacer clic en la sección «Flights» (Vuelos) y explorar las opciones disponibles.

Elegir el vuelo deseado y, a continuación, iniciar sesión para proceder con la reserva. Este login asegura la protección de los datos personales y de pago de los usuarios.

Proceso de Reserva Paso a Paso

Después de iniciar sesión, el usuario deberá ingresar sus datos personales y seleccionar el método de pago, que incluye el pago con tarjeta en dólares. Al finalizar la transacción, todos los detalles del itinerario se enviarán directamente al correo electrónico del viajero, garantizando así que la información esté siempre a mano.

Belo Flights se presenta como una herramienta esencial para quienes buscan vuelos internacionales a precios accesibles, acompañada de un proceso de reserva eficiente y sin complicaciones.

Beaudroit subraya que “con todas estas ventajas, además de la posibilidad de adquirir una eSIM, ofrecemos una experiencia de viaje completa que aborda cada uno de los inconvenientes que suelen surgir en viajes de trabajo o placer”, concluyendo así una propuesta atractiva para los viajeros.

“Hasta el momento, hemos recibido comentarios positivos de nuestros usuarios, quienes valoran la posibilidad de gestionar todo, desde el pago hasta la reserva de un hotel o un seguro de viaje, en una sola plataforma”, agrega.