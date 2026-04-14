Contradicciones: El Gobierno negocia ascensos diplomáticos con el kirchnerismo, a pesar de su lema

En medio de una intensa polarización política, el gobierno de Javier Milei se encuentra en el centro de una nueva controversia relacionada con los ascensos en la Cancillería. A pesar de su discurso enérgico de "kirchnerismo Nunca Más", se han logrado acuerdos que dejan a muchos funcionarios independientes al margen.

La reciente negociación política ha desatado un mar de críticas en torno a los ascensos de diplomáticos para los años 2024 y 2025, un proceso que ha generado descontento, especialmente entre aquellos que habían cumplido con los requisitos de antigüedad y mérito. Dicha situación ha puesto en relieve la persistente influencia de figuras vinculadas al kirchnerismo dentro de la diplomacia argentina.

Acuerdos Políticos y Reacciones en la Cancillería

Un ex embajador, que se sintió perseguido por el régimen anterior, enfatizó la frustración que se vive en el ámbito diplomático: “Los diplomáticos kirchneristas ascienden sin importar quién esté en el poder, lo que desmotiva a las nuevas generaciones que buscan escalar por méritos”. Este sentimiento resuena entre varios funcionarios que se sienten injustamente relegados en un sistema que parece favorecer la lealtad política por encima del talento.

Temor por el Futuro de la Política Exterior

Los legisladores de la oposición, especialmente del PRO y la UCR, han expresado su preocupación por la juventud de los diplomáticos militantes que están ganando posiciones clave. Se teme que estos funcionarios, en su mayoría cercanos al kirchnerismo, tengan un impacto duradero en la política exterior durante las próximas décadas.

Conflictos Internos y Descontento General

Diversas fuentes indican que las listas de ascensos han sido discutidas sin la participación activa de los senadores de la oposición, lo que acrecienta el malestar en la Cámara. Además, se ha mencionado que los más experimentados y merecedores de los ascensos están haciendo gestiones para que se reconsideren algunas de las designaciones.

Figuras Polémicas en el Escenario Diplomático

Dentro de los nombres que emergen de estas listas, destaca Fernando Brun, quien ha tenido una leal relación con el kirchnerismo y cuya carrera ha sido objeto de debate. Otro nombre notable es Santiago Villalba, un diplomático con un pasado marcado por su rol en la firma de acuerdos con Rusia y que ha enfrentado críticas por su comportamiento en la Cancillería. Estos ascensos están respaldados por un sistema en el que se prioriza la lealtad política sobre la experiencia real.

Una Diplomacia en la Encrucijada

La composición del nuevo escalafón en la Cancillería genera incertidumbre respecto al futuro de la diplomacia argentina, ya que un alto porcentaje de los ascendidos están alineados ideológicamente con el kirchnerismo. El legado de estos nombramientos podría durarse mucho más allá de la administración actual, ya que un embajador puede permanecer en su cargo hasta la edad de jubilación.

La Ley y sus Implicaciones

La legislación que regula los ascensos en el Servicio Exterior exige una antigüedad mínima. Sin embargo, este marco legal ha permitido que algunos funcionarios con menos experiencia avancen rápidamente, lo que ha contribuido a un clima de arbitrariedad y desconfianza dentro de la propia Cancillería.

En resumen, la controversia sobre los ascensos diplomáticos no solo refleja un conflicto de poder interno, sino que también pone de manifiesto una narrativa más amplia sobre la dirección que tomará la política exterior argentina en los años venideros.