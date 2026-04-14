El Riesgo País se reduce a 528 puntos tras el sólido repunte de bonos

La jornada del 13 de abril de 2026 marcó un avance significativo para el Riesgo País en Argentina, que culminó en 528 puntos básicos, alejándose de la zona de 600 y brindando un respiro a los inversores tras semanas de expectativas inciertas.

¿Cómo Fluctuó el Riesgo País Hoy?

Según los datos de Rava Bursátil, el Riesgo País inició el día en 583 puntos, alcanzando rápidamente su máximo antes de experimentar un descenso notable. A medida que los inversores comenzaron a comprar títulos públicos, el índice tocó un mínimo de 525 puntos antes de estabilizarse al cierre en 528. Esta cifra representa una mejora notable en comparación con los 583 puntos del viernes anterior.

Un Análisis de la Semana Pasada

En la última semana, el comportamiento del Riesgo País fue elocuente. Comenzó en 592 puntos el lunes 6 de abril, y durante los días siguientes, mantuvo un rango de fluctuación que generó cierta incertidumbre en el mercado. El miércoles cerró en 581 puntos, y a fin de semana, el viernes, finalizó en 583, impulsado por la inestabilidad de la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU.

Factores Clave Detrás de la Caída del Riesgo País

A pesar de la presión que el indicador enfrentó durante la semana, el Banco Central desempeñó un papel crucial al mantener un ritmo de compras de divisas superiores a los 150 millones de dólares diarios. Este movimiento reafirmó la confianza del mercado, contribuyendo a una mejora en los precios de los bonos y, en consecuencia, en el Riesgo País.

Mirando Hacia el Futuro

Con el cierre de hoy, el indicador ha disminuido en 64 puntos desde el inicio de abril, marcando la compresión más significativa desde que tocó el mínimo de 482 puntos a finales de enero. Este panorama indica una recuperación en las paridades de los títulos de deuda, sugiriendo un futuro más optimista para la economía argentina.